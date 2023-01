Fullt kaos i Mexico etter pågripelse av sønnen til narkobaron

Myndighetene forsøkte å pågripe den yngre Guzmán, kjent som «El Raton» (musa), også i 2019.

Den gang reagerte Sinaloa-kartellet, som hans far hadde ledet, voldsomt.

Flere mennesker ble drept da væpnede gjengmedlemmer gikk massivt til angrep med maskingevær.

Myndighetene ble tvunget til å stenge skoler og flyplasser i Culiacán, og Guzmán ble til slutt løslatt på ordre fra president Andrés Manuel López Obrador for å få slutt på voldsbruken.

Hundrevis av påtente biler

Sinaloa-guvernør Ruben Rocha sier at sju personer fra sikkerhetsstyrkene er drept i uroen til nå, og at ytterligere 21 er såret. I tillegg er åtte sivile såret.

Ifølge Rocha har det vært tolv forskjellige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og gjengmedlemmer, og 250 kjøretøyer er satt i brann og brukt til å sperre veier.

På ikke-verifiserte videoer i sosiale medier kan man se tunge sammenstøt i Culiacán, og skyting fra helikoptre i luften.

Det er blitt løsnet skudd mot et passasjerfly og et fra det mexicanske flyvåpenet. Flyplassene i Culiacán, samt de andre Sinaloa-byene Mazatlán og Los Mochis, er stengt inntil ting roer seg ned.

Det samme gjelder for flere skoler, lokale myndighetsbygg og for mye av næringslivet i Culiacán.

Kommer før Biden-besøk

López Obrador har raljert mot hans forgjengers aggressive forsøk på å fengsle topper fra landets kartell, men administrasjonen hans ser ut til å ha lyktes denne gangen.

32-åringen sitter i varetekt i hovedstaden Mexico City, ifølge forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval.

Pågripelsen skjer like før et møte mellom nordamerikanske ledere i Mexico City til uka og omtales som en seier for Lopez Obrador. Sikkerhet ventes å bli et viktig tema på møtet, der USAs president Joe Biden stiller.

Guzmán anklages for å ha hjulpet faren med å drive narkovirksomheten siden El Chapo ble utlevert til USA i 2017.

Han ble tiltalt for narkotikasmugling av USA i 2018, og ifølge Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard ble han begjært utlevert i 2019.

Ebrard sier at begjæringen både må oppdateres og behandles, men legger til at Guzmán først må stille i en sak i Mexico. El Chapo soner livstid i et høysikkerhetsfengsel i Colorado, et såkalt «supermax».

Press på regjeringen

Sinaloa-kartellet er blant verdens mektigste kriminelle gjenger.

En skarp økning i overdosedødsfall i USA, drevet fram av opioidet fentanyl, har ført til økt press på Mexico for å få bukt med gjengkriminaliteten.

Amerikanerne hadde utlovet dusør på 5 millioner dollar for informasjon som kunne føre til at Ovidio Guzmán ble tatt.

Over 340.000 mennesker er drept i Mexico siden regjeringen i 2006 satte inn hæren for å bekjempe de mektige narkotikakartellene i landet.

