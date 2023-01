Sunak lover britene bedring på flere fronter i 2023

Håndteringen av den svake britiske økonomien var hovedtema da Rishi Sunak presenterte den konservative regjeringens prioriteringer i år. Han lovet også å redusere statsgjelden.

I tillegg lover han å vedta nye lover som skal hindre migranter i å komme seg til Storbritannia i små båter. Han vil også redusere det store etterslepet i det offentlige helsevesenet NHS.

– Det er dette folk prioriterer. Det er dette regjeringen prioriterer. Og vi vil enten klare det eller ikke klare det. Ikke noe lureri, ingen tvetydighet; enten leverer vi dette, eller så gjør vi det ikke. Vi skal gjenoppbygge tilliten til politikken gjennom handlinger, sier Sunak.

Han understreker at han vil sørge for stabilitet.

– Første prioritet er å halvere inflasjonen i år, slik at levekostnadene blir lettere og folk opplever økonomisk sikkerhet, sier statsministeren, som kom til makten i oktober etter et turbulent politisk år der to statsministre gikk av.

Sunaks forgjenger Liz Truss la i september fram det som skulle vise seg å bli en katastrofal pakke med udekkede skattekutt som kostet henne jobben etter mindre enn to måneder. Pundet stupte, renten gikk opp og sentralbanken måtte gripe inn. Siden Sunak tok over har økonomien roet seg, men han står fortsatt overfor en levekostnadskrise med en prisvekst på over 10 prosent, samt omfattende uro og streiker i offentlig sektor, blant annet på jernbanen og i helsevesenet.

