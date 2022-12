Amerikansk dommer avviser søksmål mot Saudi-Arabias kronprins etter Khashoggi-drapet

Dommer John Bates’ beslutning tirsdag var dermed i tråd med en anmodning fra USAs president Joe Bidens administrasjon, som i november uttalte at kronprinsens status som statsleder bør gi grunnlag for immunitet.

Bates sier at det sivile søksmålet inneholdt sterke argumenter om at kronprinsen sto bak drapet. Men dommeren slår fast at han ikke har makt til å avvise Biden-administrasjonens offisielle ståsted om at kronprinsen har immunitet som utenlandsk statsleder.

En amerikansk etterretningsrapport konkluderte i fjor med at Mohammed bin Salman i 2018 godkjente ordren om at Khashoggi skulle drepes i Tyrkia. Khashoggi jobbet for Washington Post og var en av kronprinsens største kritikere.

Partert

Han var bosatt i USA da han dro til Istanbul med sin tyrkiske forlovede for å hente ekteskapsdokumenter fra Saudi-Arabias konsulat. Inne i konsulatet ble Khashoggi brutalt drept og deretter partert. Levningene ble aldri funnet.

Biden hadde lovet at bin Salman skulle stilles til ansvar.

I 2020 saksøkte Khashoggis forlovede Hatice Cengiz kronprinsen og krevde at saken mot ham må føres for en amerikansk domstol.

Det vakte derfor oppsikt da Saudi-Arabias konge i september i år utnevnte sønnen til statsminister. Det ble sett på som et snedig grep for å beskytte ham mot rettsforfølgelse.

Advokatene til kronprinsen var raskt ute med å påpeke at han som statsminister ikke lenger kunne straffeforfølges ettersom embetet medfører immunitet.

Det kan gjøres unntak, men utenlandske statsledere har i utgangspunktet immunitet mot straffeforfølgelse i USA.

Biden dro til Riyadh

Dommeren sa tirsdag at de troverdige anklagene om drapet, tidspunktet for utnevnelsen av kronprinsen som statsminister, og tidspunktet for Biden-administrasjonens anførsel i saken, har etterlatt ham med en følelse av uro. Men Bates sier at han ikke hadde noe valg.

Drapet på Khashoggi tærte på det gode forholdet mellom USA og Saudi-Arabia.

Drevet av USAs Midtøsten-politikk, og spesielt trusselen fra Iran, samt Saudi-Arabias makt over verdens oljemarked, dro Biden derfor i juli i år til Riyadh i det som ble sett på som delvis et forsøk på å legge drapssaken bak seg.

Rapporten fra amerikansk etterretning slo fast at et team med agenter fra det saudiarabiske regimet sto klar inne i konsulatet for å ta hånd om Khashoggi. To år senere, i 2020, ble åtte personer i en domstol i Saudi-Arabia dømt til mellom sju og 20 års fengsel for drapet.

