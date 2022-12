Angrep den viktigste bombebasen i Russland: – Et prestisjenederlag

– Angrepene er med på å undergrave bildet Putin vil gi av at han har kontroll og at krigen bare foregår i Ukraina. Når ukrainerne greier å angripe den viktigste strategiske bombebasen i Russland, gir man ikke inntrykk av at man har kontroll, sier Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

Haga er ekspert på det russiske forsvaret og følger krigens utvikling i Ukraina tett.

En ukrainsk tjenestemann hevder ifølge The New York Times at det var Ukraina som sto bak mandagens droneangrep mot to russiske militærbaser. Ifølge tjenestemannen skal det være snakk om ubemannede droner.

Det russiske forsvarsdepartementet har uttalt i en pressemelding at ukrainerne angrep Djagilevo-flyplassen i Rjazan-regionen og Engels-flyplassen i Saratov-regionen. Ifølge russiske myndigheter ble tre soldater drept og fire andre såret.

– Engels-flyplassen er hovedbasen til det strategiske flyvåpenet i Russland. Det er derfor et tungt symbolsk mål. Nå ser det ikke ut som det er snakk om voldsomt store skader, men at de ikke har klart å beskytte denne luftbasen, er nok et prestisjenederlag for Putin og Russland, sier Haga.

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. (Forsvaret.no )

Det er ikke nytt at Ukraina angriper mål i Russland, men ifølge Haga er mandagens angrep likevel spesielt. Flybasen Engels ligger rundt 46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina.

– Med de avstandene det her er snakk om, er det et steg lenger enn noe vi har sett før, sier Haga, og legger til:

– For Ukraina er det en måte å vise at man tar tilbake initiativet, og det vil sikkert ha en psykologisk effekt på hjemmebane.

Ukrainas regjering har for øvrig ikke sagt noe om hvem som står bak angrepene. Det har de heller ikke har gjort tidligere når det er blitt hevdet at Ukraina har stått bak angrep mot Russland og den annekterte Krym-halvøya.

[ Biden er åpen for fredssamtaler med Putin – hvis Putin er oppriktig ]

Tror det var nøye planlagt

To fly skal ha blitt skadet i angrepet mot den viktige Engels-flyplassen. Det ene flyet skal ha vært et strategisk bombefly som blir brukt i rakettangrep mot Ukraina, men opplysningene er fortsatt usikre.

– To overvåkingsvideoer fra boligblokker i området bekrefter at det har skjedd en eksplosjon, men vi kan ikke verifisere 100 prosent at det faktisk har skjedd på flyplassen, skriver Faktisk Verifiserbar, som har faktasjekket opplysningene.

Haga tror angrepet var nøye planlagt.

– Ukraina håpet kanskje å treffe fly som sto opplastet med våpen. Om det stemmer at de har ødelagt to bombefly, kan de kanskje ha hindret at 10–12 missiler ble avfyrt mot dem senere på dagen.

Omtrent samtidig som det rapporterte angrepet mot Engels, eksploderte en tankbil med bensin på en rullebane i regionen Rjazan, sør for Moskva.

[ USA: Færre vil gi uforbeholden støtte til Ukraina ]

Missilangrep mot Ukraina

Mandag ettermiddag rettet Russland et nytt missilangrep mot Ukraina. Luftangrepene forårsaket strømbrudd i store av landet. Spørsmålet nå er hvor mange missiler Russland har igjen på lager og hvor lenge de kan fortsette disse angrepene.

– Etter det forrige store missilangrepet, hevdet den ukrainske etterretningstjenesten at Russland kanskje kan greie fire eller fem angrep til av den størrelsen, sier Haga.

Han mener Russland utvilsomt forbruker flere missiler enn de klarer å produsere. Haga har tidligere pekt på at Russland trenger komponenter som produseres i vestlig land i missilene de bruker.

– Det er tvilsomt om de greier å bygge dem selv. Det vil i så fall ta år, sier Haga, som tror missilangrepene vil avta i tiden framover.

– Det kan komme flere store missilangrep, men det kan ikke vare i mange måneder. Sannsynligvis vil vi se mindre omfangsrike angrep gjennom vinteren og våren. De må økonomisere med missilene.

[ Stoltenberg mener frykt ligger bak Putins invasjon av Ukraina ]

– Utmattelseskrig

Haga tror Ukraina vil rette flere enkeltangrep mot Russland, såkalte nålestikk, men han understreker at landet har begrenset kapasitet.

Han viser til at vestlig land ikke har ønsket å gi Ukraina våpen med lang rekkevidde fordi det vil øke faren for at krigen skal eskalere.

Samtidig er han klar på at Ukraina er i stand til å bygge droner selv, som kan ramme mål langt unna.

– De kan lage styringssystemer, flymotorer og flyskrog.

På spørsmål om hvordan Haga tror krigen vil utvikle seg i tiden framover, svarer han:

– Vi vil nok se en utmattelseskrig med flere russiske missilangrep. Det er veldig mye som tyder på at den russiske strategien er å angripe energistrukturen og sivile mål for å gjøre livet surt for befolkningen – og at det igjen skal legge et press på Ukraina til å inngå en fredsavtale. Russland håper nok også at det skal bli kaldt i Europa og at opinionen ikke lenger vil slutte opp om støtten til Ukraina.

Haga tror også det er sannsynlig at Ukraina vil forsøke å ta tilbake mer territorium gjennom vinteren.

– På bakken tror jeg vi vil se mye av det samme. Ukrainske styrker har hatt suksess med å isolere områder og ta dem tilbake, som vi har sett i Kharkiv og Kherson. De vil antakelig prøve seg på nye områder, som sør for atomkraftverket i Zaporizjzja. Der kan de prøve å kutte landbruen til Krym i to.

[ Beslaglagt russisk superyacht selges på tvangsauksjon til inntekt for Ukraina ]

Nytt angrep

Tirsdag ble det meldt om et nytt angrep mot en annen russisk flyplass. En oljetank skal være truffet i droneangrepet. Denne flyplassen ligger i Kursk-regionen, som grenser til Ukraina.

– Som resultat av droneangrepet i området ved Kursk flyplass tok en oljetank fyr. Ingen er drept eller såret, sier guvernør Roman Starovojt i en melding i sosiale medier tidlig tirsdag morgen.

Han har ikke sagt noe om hvor dronen kom fra.

[ Juleforberedelsene i gang i Ukraina: – Vi kan ikke la Putin stjele jula vår ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen