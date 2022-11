Statsministerjobb ga den saudiske kronprinsen straffefrihet for Khashoggi-drapet

USAs administrasjon ga nylig Saudi-Arabia rett i at kronprins Mohammed bin Salman, som i høst ble utnevnt til statsminister, ikke lenger kan straffeforfølges av amerikansk rettsvesen for drapet begått på journalist og regimekritiker Jamal Khashoggi.

En amerikansk etterretningsrapport konkluderte i fjor med at Mohammed bin Salman i 2018 godkjente ordren om at Khashoggi skulle drepes i Tyrkia. Khashoggi jobbet for Washington Post. Han ble lokket inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul der han ble brutalt drept og deretter partert. Levningene ble aldri funnet.

USAs president Joe Biden lovet at bin Salman skulle stilles til ansvar. I 2020 saksøkte Khashoggis forlovede Hatice Cengiz kronprinsen og krevde at saken mot ham skal føres for en amerikansk domstol.

Det vakte derfor oppsikt da Saudi-Arabias konge tidligere i høst utnevnte sønnen til statsminister. Det ble sett på som et snedig grep for å beskytte ham mot rettsforfølgelse.

Advokatene til kronprinsen var raskt ute med å påpeke at han som statsminister ikke lenger kunne straffeforfølges ettersom embetet medfører immunitet.

Har immunitet

Det kan gjøres unntak, men utenlandske statsledere har i utgangspunktet immunitet mot straffeforfølgelse i USA.

Jurister i det amerikanske justisdepartementet konkluderte da også nylig med at prinsen hadde immunitet som følge av at han ble utnevnt til statsminister i den saudiske regjeringen i september. En dommer skal ta endelig stilling til spørsmålet.

– Konklusjonen dreier seg absolutt ikke noe om realitetene i saken, eller om det bilaterale forholdet. Den juridiske konklusjonen om at prinsen har rett til immunitet, er basert på «langvarig praksis». Vi følger rett og slett loven, understreket Blinken denne uka.

Utenriksministeren hadde også behov for å understreke at USA ar forholdet til Saudi-Arabia oppe til vurdering.

Konfliktfylt

I sommer reiste president Biden til Saudi-Arabia for samtaler. En reise som ble sterkt kritisert og sett på som en ren tiggerferd der målet var å få hjelp til å få ned oljeprisen.

Under valgkampen i 2019 hadde Biden lovet å behandle Saudi-Arabia som den «pariastaten den er». Biden forsvarte besøket ved blant annet å understreke at «et sikrere og mer integrert Midtøsten vil komme USA til gode på så mange måter, og at hans mål alltid hadde vært å omskape, ikke ødelegge, forholdet til et land som har vært en strategisk partner i 80 år».

Men forholdet mellom de to gamle allierte har i høst vært preget av tiltakende konflikt, spesielt etter at Saudi-Arabia tidligere i høst ga sin støtte til kutt i oljeproduksjonen til medlemmene av Opec-kartellet og ti samarbeidsland, blant dem Russland.

President Biden og Kongressen i USA uttrykte stor misnøye med Saudi-Arabia som de anklaget for å ha drevet opp oljeprisen og dermed styrket Russlands evne til å krige i Ukraina.

På toppen kommer altså utnevnelsen av kronprinsen til statsminister.

Blinken understreket på møtet i Qatar denne uka at det ikke var noen planer om at prinsen skal besøke USA.

Mange folkerettseksperter har gitt administrasjonen rett i konklusjonen – som statsminister nyter utvilsomt kronprinsen beskyttelse.

Sterk kritikk

USAs administrasjon har likevel fått sterk kritikk for å føye seg etter det som anses som et kynisk trekk fra Saudi-Arabia. Menneskerettsforkjempere, enkelte demokratiske folkevalgte og ikke minst Khashoggis avis, The Washington Post, og Khashoggis forlovede er sterkt kritiske.

«Jamal døde igjen i dag», tvitret Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, da avgjørelsen ble kjent.

Fred Ryan, utgiver av The Washington Post, har karakterisert utnevnelsen av prins Mohammed til statsminister som en «kynisk, kalkulert innsats» for å manipulere loven og for å beskytte ham.

– Ved å gå med på dette opplegget, snur president Biden ryggen til grunnleggende prinsipper om pressefrihet og likhet, mener Ryan.

