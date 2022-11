Trump raser mot ansettelsen av spesialetterforsker: – Ikke akseptabelt

Avgjørelsen kan forhindre interessekonflikter, fordi Trump har annonsert at han igjen stiller til valg, og på nytt blir direkte politisk motstander av det sittende regimet, samtidig som han er under etterforskning, skriver VG.

Til Fox News sier han at han «ikke vil delta i det» og kalte det «den verste politiseringen av rettferdighet i landet vårt», mens han oppfordrer det republikanske partiet til å ta grep.

– Jeg har gått gjennom dette i seks år, og jeg kommer ikke til å gå gjennom det lenger, sier Trump til Fox News i et intervju fredag ettermiddag, kort tid etter kunngjøringen.

– Jeg håper republikanerne har motet til å kjempe mot dette. Jeg har blitt bevist uskyldig i seks år på alt.

– Det er ikke akseptabelt. Det er så urettferdig. Det er så politisk, sier Trump.

[ Spesialetterforsker skal granske Trump ]

Føler seg urettferdig behandlet

Jack Smith er en tidligere assisterende amerikansk advokat og sjef for det amerikanske justisdepartementets seksjon for offentlig integritet. Siden 2018 har Smith vært aktor ved Den internasjonale straffedomstolen som har til oppgave å etterforske og dømme krigsforbrytelser i Kosovo.

Trump, som kunngjorde sin presidentkampanje i 2024 tirsdag denne uka, sier at det ikke engang er troverdig.

– Jeg har aldri hørt om noe slikt. De fant ingenting. Jeg kunngjør gjenvalg og så oppnevner de en spesialetterforsker, sier han og legger til:

– De fant ingenting, og nå ansetter de en fyr som hater Trump. Dette er en skam og skjer bare fordi jeg leder i hver meningsmåling i begge partier.

I likhet med flere andre republikanere i kongressen, kritiserer han justisdepartementet for partiskhet og politisering. Han føler seg urettferdig behandlet, og mener at justisdepartementets etterforskning av Joe Bidens sønn viser at de er ute etter å ta han. Hunter Biden har vært under føderal etterforskning siden 2018, og etterforskningen blir utført av Delawares amerikanske advokat David Weiss, en aktor utnevnt av Trump.

– Det er urettferdig overfor landet vårt og det republikanske partiet, og jeg synes ikke folk bør akseptere det. Jeg kommer ikke til å akseptere det. Det republikanske partiet må stå opp og kjempe, sier Trump til Fox News.

[ Generasjonsskifte i det demokratiske partiet ]

[ Biden fyller 80 søndag – hvem er alternativene? ]









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen