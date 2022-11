Ny streikebølge over lønn i Storbritannia – denne gang på flyplassene

Økningene i lønnsnivået i Storbritannia klarer ikke å holde tritt med de økende matvareprisene, og det har vært streiker i mange bransjer. Inflasjonen på årsbasis var på 11,1 prosent i oktober, den høyeste økningen på 41 år.

Heathrow flyplass venter store forstyrrelser, sier fagorganisasjonen Unite. Det er bakkemannskaper som jobber for kontraktselskapet Menzies, som innledet sin aksjon fredag.

– Arbeidsstansen vil føre forsinkelser og avlysninger av flygninger til og fra Heathrow terminal 2, 3 og 4. Aksjonen rammer American Airlines, Air Canada, Lufthansa og Swiss Air. Menzies er et velstående selskap som har råd til å betale sine arbeidere en anstendig lønn, sier lederen for Unite, Sharon Graham.

Ledelsen ved Heathrow sier på sin side at det ikke nødvendigvis blir innstillinger og at alt blir gjort for å minimere konsekvensene.

I postbransjen stemte de organiserte for at det skal bli flere streiker i år og neste år. Dette kan fort skape forstyrrelser i post- og pakkedistribusjonen fram mot jul.

– Ledelsen i Royal Mail må våkne. De må innse at vi ikke vil tillate dem å ødelegge livsgrunnlaget for de ansatte, sier fagforeningen for postarbeidere, CWU. Det tidligere statseide Royal Mail kunngjorde nylig planer om å redusere arbeidsstokken med 10.000 ansatte og la skylden for den dårlige økonomien på streiker tidligere i år.

