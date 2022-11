Demokrater ønsker seg Trump

– Som amerikaner er tanken på nok en Trump-kampanje og alle hans løgner og splittende effekt og hans forsøk på å undergrave amerikansk demokrati et totalt horror-show, sier senator Bernie Sanders til The New York Times.

Senator Bernie Sanders er imot det meste Trump står for, men tror det vil være bra for Demokratene om Trump blir motstanderen i 2024. (WIN MCNAMEE/AFP)

– På den annen side må jeg si at, som en politiker som ønsker å se at ingen republikaner blir valgt til Det hvite hus i 2024, er hans kandidatur sannsynligvis en god ting, sett fra det perspektivet, sier Sanders, som er registrert som uavhengig, men som stilte som kandidat i Demokratenes primærvalg både i 2016 og 2020.

Ønsker seg Trump

Trump kunngjorde natt til onsdag norsk tid at han stiller igjen som kandidat til presidentvalget i 2024. Nå er spørsmålet om, og eventuelt hvem, andre som stiller i den republikanske presidentkampen. På kort tid har Donald Trumps posisjon i partiet fått et kraftig skudd for baugen. Mange kandidater som ble støttet av Trump før valget ble ikke valgt i mellomvalget, noe som anses som en test på hvor valgbare de er.

Floridas guvernør Ron DeSantis er foreløpig den mest aktuelle kandidaten. Alt tyder på at han vil utfordre Trump og stille som kandidat når Republikanerne skal nominere sin presidentkandidat – men Trumps kunngjøring natt til onsdag norsk tid vil ikke endre tidsskjemaet hans, skriver Politico. DeSantis har imidlertid ikke bestemt seg ennå, ifølge personer som er nær ham.

Men blant Demokratene er det mange som ønsker seg nettopp Trump som motstander.

– Jeg tror vi alle vil at Donald Trump skal stille igjen, sa Terry McAuliffe, tidligere Virginia-guvernør og leder for Demokratenes nasjonale komité, i et intervju nylig.

Mange har påpekt at Republikanerne etter at Trump ble dominerende i partiet mistet flertallet i Representantenes hus i 2018, i Senatet nå i 2022, og ikke vant presidentvalget i 2020. Resonnementet er at selv om Trump har en stor fanskare i eget parti, sliter han med å fange flertallet av velgerne i USA.

– Ser bare svake kandidater

Men er det godt nytt for Demokratene om Trump blir kandidaten fra republikansk side? Forsker Hilmar Mjelde ved Norce research følger amerikansk politikk tett. Han sier dette til Dagsavisen:

– Det kommer helt an på hvem de selv nominerer i 2024.

President Joe Biden har sagt at han vil bestemme seg tidlig i 2023 om han vil stille igjen. Han fyller 80 år 20. november og vil være 82 når neste presidentperiode begynner.

– Jeg ser bare svake kandidater på demokratisk side. Presidentembetet i seg selv er en kraftressurs, men Biden anses av alle som for gammel, sier Mjelde.

Han mener Demokratene har vært for dårlige til å dyrke fram nye talenter.

– Demokratenes talentmangel er delvis Barack Obamas feil. Han forsømte partiorganisasjonen under sine åtte år. Det vises nå, med mangel på guvernørtalent. Han prioriterte ikke partiet som organisasjon. Det er viktig for fremtiden at presidenter bygger og vedlikeholder partiet på delstatsplan, mener Mjelde.

– Undervurderer Trump

Mjelde mener man ikke skal avskrive Trump.

– Jeg tror Demokratene er for tilbakeskuende og undervurderer Trump. 2024-valget vil ikke være som 2016- og 2020-valget, men vil skje i en ny kontekst. Husk at de siste to presidentvalgene i USA har vært uhyre jevne i de delstatene som avgjør. Det ble stang-inn for Trump i 2016, stang-ut i 2020, sier Mjelde, som sier han tenkt å slutte med prediksjoner i presidentvalg, fordi mange av lovmessighetene i amerikansk politikk er utdaterte.

Det sier også andre.

– Det er noen som mener det er bra at han stiller, at han vil være lett å slå, mens andre inntar en mer avventende holdning, sier Ken Martin, nestleder i Demokratenes nasjonalkomité til CNN.

– Jeg mener Amerika sa klart ifra og avviste hans politikk, men samtidig bør ingen undervurdere ham, sier Ken Martin.

CNN-redaktør Chris Cillizza skriver i en analyse at selv om demokrater heier på et nytt Trump-forsøk, betyr det ikke at han blir lett å slå.

– Men det er samtidig ikke noe tvil om at dagens Trump har betydelig mindre appell enn versjonen av Trump som stilte i 2016, skriver han.

– Den gang fremstilte han seg selv som den ultimate outsideren, en som kunne bruke det at han var gatesmart og hadde erfaring fra forretningslivet til å lede landet. Folk ville ha noe annet, og Trump svarte definitivt til det. Men bildet ser veldig annerledes ut nå. Mange flere republikanere har vært villig til å si offentlig at partiet må gå videre etter et skuffende mellomvalg, påpeker han.

På spørsmål til president Joe Biden nylig om han helst vil møte Donald Trump eller Ron DeSantis i en valgkamp, unnlot Biden å svare. I stedet sa han:

– Det ville være gøy å se dem kjempe mot hverandre.

