Vil trolig sitte på gjerdet

Alt tyder på at Floridas guvernør Ron DeSantis vil utfordre Trump og stille som kandidat når Republikanerne skal nominere sin presidentkandidat – men Trumps kunngjøring natt til onsdag norsk tid vil ikke endre tidsskjemaet hans, skriver Politico. DeSantis har imidlertid ikke bestemt seg ennå, ifølge personer som er nær ham.

– Alle blomstret

Som ventet varslet Donald Trump at vil stille som presidentkandidat i 2024. Trump leverte de formelle papirene til USAs føderale valgkommisjon for å kunne stille som presidentkandidat til valget. Trump holdt tale på sin eiendom i Mar-a-Lago i Florida foran flere hundre tilhengere.

– USAs comeback starter nå, sa Trump.

– I kveld kunngjør jeg mitt presidentkandidatur.

Han viste til de fire årene han var president.

– På fire korte år hadde alle det bra. Alle blomstret som aldri før, sa han.

Nå er spørsmålet om, og eventuelt hvem, andre som stiller i den republikanske presidentkampen. På kort tid har Donald Trumps posisjon i partiet fått et kraftig skudd for baugen. Mange kandidater som ble støttet av Trump før valget ble ikke valgt i mellomvalget, noe som anses som en test på hvor valgbare de er. Flertallet av kandidatene som mente 2020-valget var stjålet, tapte. Natt til tirsdag norsk tid ble det kunngjort at Trump-støttede Kari Lake, som stilte i guvernørvalget i Arizona, hadde tapt mot demokraten Katie Hobbs.

– Kan stå og se på Trump

Aller mest oppmerksomhet har Florida-guvernør Ron DeSantis fått, etter brakvalget han gjorde i mellomvalget. Han vant med nesten 20 prosentpoeng foran den demokratiske kandidaten. Sju pengegivere og republikanske konsulenter knyttet til DeSantis har de siste dagene sagt at han trolig vil konsentrere seg om å være guvernør en stund nå.

– Han har mulighet til å bruke de neste månedene på å styre, mens Trump må forsøke å overbevise folk om at han fortsatt har evnen til å styre effektivt. De Santis styrer sitt tidsskjema nå, så det er nesten så han kan stå og se på at Trump slår seg selv ut, sier en republikansk støttespiller av DeSantis til Politico.

Trump og DeSantis er i økende grad blitt beskrevet som rivaler. DeSantis ble guvernør i 2018 etter å ha fått Trumps støtte, og Trump drev kampanje for DeSantis. Men i år har de to framstått stadig mer som rivaler. Trump gikk ikke ut med støtte til DeSantis i guvernørvalgkampen, og DeSantis ba ikke om den. Siden har Trump kommet med direkte angrep på DeSantis.

Trump kom med advarsler mot DeSantis valgdagen, og sa han kunne «ødelegge for seg selv veldig mye» dersom han velger å stille.

– Jeg vil fortelle dere ting om han som ikke vil være særlig flatterende, sa Trump like før valget.

– Jeg vet mer om ham enn noen, bortsett fra kona hans, kanskje, sa Trump.

DeSantis er ikke ventet å komme med noen avgjørelse før utpå vårparten neste år, tror mange.

– Savner makten

Trump har fremdeles en sterk følgerskare i partiet, og mange har gått ut og støttet ham offentlig. Spørsmålet er likevel om han når til topps igjen i partiet. Mange har påpekt at partiet mistet flertallet i Huset i 2018, i Senatet nå i 2022, og ikke vant presidentvalget i 2020.

Men Trump mener at mellomvalget ikke er hans feil, sier Maggie Haberman, journalist i The New York Times og forfatter av en bok som nylig kom ut om Trump. Han klandrer republikanske kandidater for dårlige strategier og budskap, sier hun.

– Han aksepterer ikke at han har noe ansvar overhodet. sa Haberman i podkasten The Daily tirsdag.

Så hvorfor kom Trump med kunngjøringen så snart etter mellomvalget? Haberman trekker fram disse årsakene:

– Han vil ikke holde en åpning for noen andre, sier hun, og mener Trump særlig forsøker å holde Florida-guvernør Ron DeSantis unna.

– Han prøver å se uunngåelig ut, så ingen skal prøve seg.

Hun sier også at han tror det også vil gjøre etterforskningene i justisdepartementet mot ham vanskeligere hvis han er kandidat.

Haberman har fulgt Trump tett over mange år. Hun sier Trump ikke savner valgkamp og å reise rundt, men likevel ønsker å være president.

– Han savner makten som president, sier hun.

Hun sier mange republikanske ledere nå ser ham som en svak kandidat. Mange skulle ønske at han ikke stiller, men nå vil det være opp til den republikanske basen i et primærvalg å avgjøre om Trump skal bli deres kandidat. Der er det fortsatt mange som støtter Trump, og Haberman avskriver absolutt ikke at han blir valgt som Republikanernes kandidat.

– Inntil jeg ser bevis på at noen er i stand til å slå ham blant velgerne, er Trump «frontrunner», sier Maggie Haberman til The Daily.

