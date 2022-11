Trump-forfatter: – Han savner makten

Donald Trump er ventet å komme med en kunngjøring kl. 21 lokal tid, det vil si kl. 03 natt til onsdag norsk tid, slik han har varslet tidligere. Det er ventet at han vil gjøre klart at han ønsker å stille som presidentkandidat for Republikanerne foran presidentvalget i 2024.

– La oss se

Men Donald Trumps posisjon i partiet har fått et kraftig skudd for baugen etter mellomvalget. Mange kandidater som ble støttet av Trump før valget ble ikke valgt i mellomvalget, noe som anses som en test på hvor valgbare de er. Flertallet av kandidatene som mente 2020-valget var stjålet, tapte. Natt til tirsdag norsk tid ble det kunngjort at Trump-støttede Kari Lake, som stilte i guvernørvalget i Arizona, hadde tapt mot demokraten Katie Hobbs.

Nå er det en sterk debatt i partiet: Er Trump blitt en så belastning i partiet at han ikke bør stille igjen? Flere partifeller har bedt ham om å utsette kunngjøringen, men så langt har det ikke kommet beskjed om det.

Flere partifeller som har vært gode allierte av Trump har så langt unnlatt å gi sin uforbeholdne støtte til Trump, skriver Politico. En av dem er den profilerte senatoren Lindsey Graham, som har støttet Trump i tykt og tynt etter at Trump ble president.

– La oss se hva han sier. Jeg vil fortelle dere etter Georgia, sier Graham, ifølge Politico.

Mange av partiets viktigste pengegivere prøver nå aktivt å støtte andre kandidater, ifølge republikanske kilder. Aller mest oppmerksomhet har Florida-guvernør Ron DeSantis fått, etter brakvalget han gjorde i mellomvalget. Men han har ikke sagt om han vil stille til presidentkampen eller ikke.

Trump har fremdeles en sterk følgerskare i partiet, og mange har gått ut og støttet ham offentlig. Spørsmålet er likevel om han når til topps igjen i partiet. Mange har påpekt at partiet mistet flertallet i Huset i 2018, i Senatet nå i 2022, og ikke vant presidentvalget i 2020.

[ Pengegivere prøver å støtte andre enn Trump ]

– Prøver å se uunngåelig ut

Men Trump mener at mellomvalget ikke er hans feil, sier Maggie Haberman, journalist i The New York Times og forfatter av en bok som nylig kom ut om Trump.

– Denne kunngjøringen er noe hans folk har jobbet i mange uker for, sier Haberman i podkasten The Daily tirsdag.

Han klandrer republikanske kandidater for dårlige strategier og budskap, sier hun.

– Han aksepterer ikke at han har noe ansvar overhodet.

Så hvorfor kommer Trump med kunngjøringen så snart etter mellomvalget? Haberman trekker fram disse årsakene:

– Han vil ikke holde en åpning for noen andre, sier hun, og mener Trump særlig forsøker å holde Florida-guvernør Ron DeSantis unna.

– Han prøver å se uunngåelig ut, så ingen skal prøve seg.

Hun sier også at han tror det også vil gjøre etterforskningene i justisdepartementet mot ham vanskeligere hvis han er kandidat.

Haberman har fulgt Trump tett over mange år. Hun sier Trump ikke savner valgkamp og å reise rundt, men likevel ønsker å være president.

– Han savner makten som president, sier hun.

Hun sier mange republikanske ledere nå ser ham som en svak kandidat. Mange vil gjerne at han ikke stiller, men de kan ikke hindre ham å kunngjøre det.

– De har ingen makt til å stoppe ham, sier hun.

Dermed vil det være opp til den republikanske basen i et primærvalg å avgjøre om Trump skal bli deres kandidat. Der er det fortsatt mange som støtter Trump.

– Inntil jeg ser bevis på at noen er i stand til å slå ham blant velgerne, er Trump «frontrunner», sier Maggie Haberman til The Daily.

[ Han spådde rød nedtur i USA-valget: – Jeg er ingen Nostradamus ]

Håndplukket kandidat

I omvalget i Georgia 6. desember skal velgerne stemme over de to senatskandidatene Herschel Walker fra Republikanerne og Raphael Warnock fra Demokratene. Sistnevnte er allerede senator. Demokratene har allerede sikret seg kontroll over Senatet fordi de vant både Nevada og Arizona og dermed har 50 plasser, og med dobbeltstemme til visepresident Kamala Harris har de flertall. Om Demokratene vinner Georgia vil de likevel styrke flertallet og få en bedre mulighet til å manøvrere i Senatet.

Med tanke på Republikanernes framtid er det er knyttet spenning til hvordan Herschel Walker gjør det. Den tidligere fotballstjernen er håndplukket av Trump, og et tap for ham vil være et ytterligere nederlag for Trump.

Før mellomvalget var det ventet at Republikanerne ville gjøre et godt valg, både basert på målinger og fordi partiet med presidenten, som altså nå er Demokratene, tradisjonelt gjør det dårlig i det første mellomvalget. Det er fortsatt svært sannsynlig at Republikanerne vil få flertall i Representantenes hus, der tellingen pågår fortsatt: Tirsdag var partiet kun ett sete fra å få flertall. Men flertallet er ventet å bli lite.

[ Kun ett sete fra å sikre flertall ]

[ Trump-favoritten Kari Lake tapte ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen