Han spådde rød nedtur i USA-valget: – Jeg er ingen Nostradamus

I forkant av forrige ukes mellomvalg i USA fryktet Demokratene en såkalt «rød bølge» (i USA er Republikanerne røde og Demokratene blå), men president Joe Bidens parti har gjort det langt bedre enn fryktet. Republikanerne får trolig flertallet i Representantenes hus, men bare knepent, samtidig som Demokratene beholder flertallet i Senatet.

Den venstreorienterte filmskaperen Michael Moore, blant annet kjent for dokumentarfilmene «Bowling for Columbine», «Sicko» og «Fahrenheit 911», gikk imot det meste av meningsmålinger og politiske kommentarer før valget, påpeker medier som The Guardian og The Hill.

Han forutså nemlig at Demokratene kom til å gjøre det sterkt, og spådde «en blå tsunami». Det viste seg å stemme, og da spesielt for hjemstaten hans Michigan. Der gjorde Demokratene rent bord for første gang på 40 år, både med tanke på guvernørsetet, Senatet og Huset, skriver The Guardian.

Peker på sunn fornuft

Den sterke prestasjonen til Demokratene har overrasket folk på begge sider av det politiske skillet i USA, til glede for venstresiden og ditto ergrelse for høyresiden.

Dersom Demokratene både beholder makten i Senatet, og mot formodning også beholder flertallet i Representantenes hus, blir Moore seende ut som en slags ekspert på politiske prognoser.

– Jeg tvilte aldri, sier Moore ifølge The Guardian.

For nå kan han altså slå seg på brystet.

– Jeg har ingen spesielle krefter. Jeg er ingen Nostradamus. Jeg prøvde bare å si at sunn fornuft og forskning, og det å ikke leve i en boble, burde føre oss til konklusjonen om at det er flere av oss (Demokratene) enn av dem (Republikanerne).

Føler seg løyet til

Moore har ikke noe klart svar på hvorfor meningsmålingene og politiske kommentatorer har bommet gjentatte ganger. Han stiller dessuten spørsmålstegn ved det han mener er skremselspropaganda i mediene.

– Mediene prøver kanskje å få opp antallet stemmer gjennom frykt. «Dette kommer til å skje, derfor bør du stemme». De synes kanskje det er et lurt triks, men det synes ikke jeg i det hele tatt, sier filmskaperen, ifølge The Guardian.

– Vi ble løyet til i to måneder av ekspertene og mediene. For det stemte ikke at velgerne hadde «gått videre» fra abortavgjørelsen i Høyesterett. Det stemte heller ikke at prisveksten var viktigst. Velgerne gikk til urnene for å kjempe for demokratiet, mener Moore, ifølge The Hill.

Moore benytter anledningen til å sende ut en stor takk.

– Takk til alle som hjalp til med å bygge en blå vegg som stoppet en stygg, rød bølge.

