Kun ett sete fra flertall – kan bli avgjort tirsdag

Demokratene har sikret seg kontroll over Senatet, det øverste kammeret i Kongressen, mens Representantene hus ikke er avklart ennå. Nå ser det imidlertid ut som det går mot republikansk flertall der, noe som også har vært det mest sannsynlige resultatet. De mangler nå kun en plass for å sikre seg 218 seter, som er det minst antall plasser man må ha for å få flertall i det 435 store kammeret.

Dette er situasjonen etter at Republikanerne natt til tirsdag norsk tid ble erklært som vinnere av nyhetsbyrået AP i tre valgdistrikter; to i California og ett i New York, skriver The New York Times. Avisen skriver at det kan bli avgjort allerede tirsdag hvem som får flertallet i Huset.

Hvor stort flertallet blir, blir imidlertid ikke klart ennå. Det ligger an til at Republikanerne får kun et lite flertall. Det står igjen å telle 14 distrikter. De fleste er i California, der mange av stemmene fortsatt ikke er telt. I de 14 distriktene, ledet Republikanerne i fire og Demokratene i ni.

