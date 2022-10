Dommer avviser å stanse selvoppnevnte valgobservatører i Arizona

Den føderale dommeren Michael Liburdi sier at et forbud kunne krenke gruppas grunnlovsfestede rettigheter. Liburdi ble utnevnt av tidligere president Donald Trump og er medlem av den konservative organisasjonen Federalist Society.

Det er organisasjonen Arizona Alliance for Retired Americans som anla sak mot gruppa som kaller seg Clean Elections USA.

Lokale og føderale politi- og sikkerhetsstyrker er bekymret for meldinger om at folk, hvorav noen væpnet, maskert og i skuddsikre vester, dukker opp for å overvåke de to stemmeurnene for forhåndsstemmer i Maricopa, Arizonas største fylke, og i Yavapai.

Føler seg skremt

Noen velgere har meldt at de følte seg skremt og presset av de såkalte observatørene som fulgte med da de la stemmeseddelen i urnen, og fotograferte og filmet både dem og bilene deres. Arizonas lov fastslår at valgobservatører må holde seg 75 fot (23 meter) fra et valglokale.

Liburdi skrev i sin kjennelse at saksøkerne ikke har klart å påvise at de saksøkte har truet noen eller gjort noe ulovlig. Arizona Alliance for Retired Americans er skuffet over kjennelsen og mener fortsatt at gruppas opptreden er ulovlig.

Sheriffen i Maricopa sørger nå for sikkerhet ved de to stemmeurnene etter at personer med våpen og skuddsikre vester møtte opp i Phoenix-forstaden Mesa, og delstatens justisminister ber velgere som føler seg trakassert, om å anmelde. Hittil er det mottatt seks anmeldelser.

[ Valgmedarbeidere frykter vold: – Sikkerheten vår her er en vits ]

Ingen bevis

Lignende grupper rundt om i USA har latt seg inspirere av en film som heter «2.000 muldyr», som hevder at folk tilknyttet demokratene ble betalt for å reise rundt og fylle valgurner for forhåndsstemmer med falske stemmesedler under valget i 2020.

Det er ikke lagt fram noen bevis for at noe slikt skjedde eller er i ferd med å skje ved årets valg.

[ USA: Maskerte menn med våpen overvåker og «passer» på valgurner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen