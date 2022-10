Valgmedarbeidere frykter vold: – Sikkerheten vår her er en vits

Foran det amerikanske mellomvalget 8. november fører konspirasjonsteorier og frykt for stemmesvindel til voldstrusler, og føderale midler som kunne vært brukt på å bedre sikkerheten står ubrukt.

– Sikkerheten vår her er en vits, sier Scott McDonell i Wisconsin til CNN.

Han er demokrat og ansvarlig for gjennomføringen av valget i Dane County, der han frykter eventuelle demonstranter kan spasere rett inn på kontoret.

Problemet skal være mest akutt i vippestater. Syv av dem, Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania og Wisconsin står for 60 prosent av alle rapporter om voldstrusler mottatt av justisdepartementet.

– Vi har fått telefoner fra folk som sier vi kommer til å ha blod på hendene, sier republikaner Chuck Broerman i Colorado.

Valgmedarbeidere teller allerede forhåndsstemmer til det amerikanske mellomvalget, her i Santa Ana, California. (MARIO TAMA/AFP)

Svært lav tillit til valget

Professor Randall James Stephens ved Universitetet i Oslo uttrykte til Dagsavisen i går bekymring for tilstanden til det amerikanske demokratiet.

– Spørreundersøkelser fra tidligere i år viser at 70 prosent av republikanere tror valgsvindel er utbredt, selv om det ikke er tilfelle. Det er utrolig høyt, og farlig for et demokrati, sier han.

Han frykter at Oath Keepers, Proud Boys og andre militsgrupper som dem aktive under kongresstormingen 6. januar i fjor ikke er så langt på utkantene av partiet som man kanskje tror.

Justisdepartementet og Sikkerhetsdepartementet har begge store midler tilgjengelig som lokale myndigheter har kunnet søke om for å oppgradere sikkerheten foran valget.

Mesteparten står imidlertid ubrukt, ifølge CNN i stor grad fordi ordningene ikke er godt kjent, eller fordi søknadsprosessen har vært for komplisert.

Fakta om mellomvalget i USA

Mellomvalget i USA – midterm elections – avholdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden.

I år er valgdagen tirsdag 8. november.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 34 av de 100 setene i Senatet.

Representantene i Representantenes hus velges for to år om gangen, mens senatorene velges for seks år om gangen.

Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

Demokratene har i dag flertall i Representantenes hus, og i praksis et knappest mulig flertall i Senatet som følge av visepresidentens dobbeltstemme.

Av 35 seter i Senatet som er på valg, er det 21 republikanere og 14 demokrater. (NTB)

