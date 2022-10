Putin vil gjenoppta gassleveranser – Tyskland takker nei

– Ballen er nå på EUs banehalvdel. Hvis de vil, kan kranene skrus på igjen, det er alt, sa Putin da han onsdag talte på åpningen av en energikonferanse i Moskva.

Rørledningene Nord Stream 1 og 2 fikk store skader i det som antas å ha vært en sabotasjeaksjon 26. september. Store lekkasjer oppsto da eksplosjoner rammet rørledningene like utenfor den danske øya Bornholm i Østersjøen.

Tyskland sier imidlertid at de ikke vil ta imot russisk gass og utelukker bruk av Nord Stream 2.

– Uavhengig av mulig sabotasje av de to gassrørledningene, så har vi sett at Russland ikke lenger er en pålitelig energileverandør. Det var også et faktum før skadene på Nord Stream 1 og 2, sier talsperson for den tyske regjeringen, Christiane Hoffmann ifølge kanalen DW.

[ Hvem kan ta over etter Putin? Her får du svar ]

– Bryte båndet mellom Russland og Europa

Alexei Miller, administrerende direktør i energiselskapet Gazprom, sa onsdag at det vil ta minst ett år å reparere de to gassrørledningene. Ifølge avisa Tagesspiegel har tyske sikkerhetsmyndigheter sagt at Nord Stream 1 og 2 fort vil bli ubrukelige dersom de ikke repareres raskt, da saltvann vil tære på innsiden av rørledningene.

I onsdagens tale gjentok Putin sin beskyldning om at USA sto bak eksplosjonene, og sa at de var et forsøk på å undergrave energisikkerheten på hele det europeiske kontinentet. Han kalte det også for internasjonal terrorisme som han hevdet gagner USA, Polen og Ukraina.

Alle tre landene var i utgangspunktet imot byggingen av Nord Stream 2.

– De som ønsker å bryte båndet mellom Russland og Europa, står bak sabotasjehandlingene på Nord Stream, sa han.

USA har tidligere avvist lignende anklager fra Putin.

[ Satellittbilder viser 11 strategiske bombefly 20 mil fra Norge: – Ikke uvanlig ]

Gassentral i Tyrkia

Den russiske presidenten sa også at Russland kan øke gasseksporten til Tyrkia og eventuelt opprette en sentral for gass som kan sendes videre til europeiske land derfra.

Nato og vestlige land har unnlatt å peke på et bestemt land når det gjelder Nord Stream-eksplosjonene. De har nøyd seg med å fastslå at det dreier seg om sabotasje. Ukraina har åpent beskyldt Russland for å stå bak.

Eksplosjonene rammet begge rørene i Nord Stream 1 og ett av de to rørene i Nord Stream 2. Mens Nord Stream 1 i årevis har fraktet russisk gass Tyskland, var Nord Stream 2 ennå ikke satt i drift. Analytikere har fra før uttalt at Russland kan eksportere gass til Europa gjennom det ene røret i Nord Stream 2 som fortsatt virker.

[ Tysk energipakke fikk kritikk på EU-toppmøte – øker sjansen for pristak på gass ]

– Uaktuelt med pristak

Før eksplosjonene hadde Russland stanset gassleveransene til Europa via Nord Stream 1. Den offisielle forklaringen er at rørledningen trengte vedlikehold og reparasjon, og at vestlige sanksjoner gjorde det umulig å skaffe nødvendig verktøy og deler.

Europeiske ledere mener Russlands stenging av Nord Stream 1 var et forsøk på å splitte EU-landene ved å presse fram høyere energipriser og større energi-usikkerhet.

I talen onsdag avviste Putin igjen EUs plan om et pristak på russisk energi.

– Russland vil ikke gå imot sunn fornuft og betale for andres velferd, sa han og la til at det er uaktuelt å eksportere energi til land som vil kutte prisene.

[ EU-kommisjonen legger økt press på Norge for avtale om gasspris ]