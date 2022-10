FN diskuterer Ukraina-krigen mens landet står i brann

Under møtet vil det bli lagt fram en resolusjon som fordømmer Russlands annektering, men det er uklart om denne kommer opp for avstemning mandag eller senere. Ifølge nyhetsbyrået AFP er et resultat ventet tidligst onsdag.

Møtet starter klokka 21 norsk tid.

I et resolusjonsutkast som AFP har sett, fordømmes Russlands forsøk på annekteringer av de ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson etter «såkalte folkeavstemninger», og det understrekes at disse handlingene ikke har gyldighet under internasjonal lov.

– Dette er ekstremt viktig, sa Olof Skoog, EUs ambassadør til FN, før møtet. Han har vært med på å utarbeide teksten i samarbeid med Ukraina og andre land.

– Unnlater generalforsamlingen å handle vil det gi carte blanche til andre land å gjøre det samme, eller gi anerkjennelse til det Russland har gjort, la han til.

Russland ble kraftig fordømt da FNs sikkerhetsråd diskuterte annekteringen fredag for to uker siden, men russerne la ned veto for en sterkt kritisk resolusjon. Fire andre land i Sikkerhetsrådet – Kina, India, Brasil og Gabon – avsto fra å stemme.

