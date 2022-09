Ny britisk meningsmåling gir Labour 33 prosentpoengs ledelse

Målingen omfatter 1.712 spurte og ble gjennomført onsdag og torsdag. Den gir Labour en oppslutning på 54 prosent mot toryenes 21 prosent. Marginen er den største for Labour siden Tony Blairs tid som partileder på slutten av 90-tallet.

I forrige uke viste en tilsvarende måling 45 prosents oppslutning for Labour mot 28 prosent for toryene.

Finansminister Kwasi Kwarteng la fredag i forrige uke la fram et budsjettutkast med økte låneopptak og de største skattekuttene på 50 år. Det førte til kraftig svekkelse av pundet og stor uro i finansmarkedene. Bank of England startet onsdag store kjøp av britiske statsobligasjoner for å styrke markedets tillit til økonomien igjen.