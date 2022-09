Støre på vei til USA: – Viktig å ta vare på forsvarsalliansen

– Vi har en nabo i Russland som har gått til fullskala angrepskrig på et annet naboland. Det utfordrer kjerneoppdraget til Nato, nemlig å ta vare på medlemslandenes sikkerhet, sier Støre til NTB.

Søndag tar han turen til USA. Sikkerhetspolitikk, krig i Ukraina, energi og klima står sentralt for reisen.

– Krigen i Ukraina har ført til at Sverige og Finland har skiftet sin politikk med alliansefrihet, og søker alliansens trygghet. Det er viktig å understreke samarbeidet internt i Nato, men for Norge er det også viktig å pleie det bilaterale samarbeidet med USA og den forsikringspolisen vi har gjennom alliansen, sier statsministeren.

[ Støre drar til Praha på statsbudsjettdagen ]

Besøker krigsskip

Støre skal blant annet ut på hangarskipet Gerald R. Ford sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Han skal også besøke Natos operative kommando i Norfolk.

I tillegg skal han treffe demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og republikanernes minoritetsleder i senatet, Mitch McConnell i Washington.

– Det er viktig å forklare dem hva Europa gjør i forhold til Ukraina, og hva som er konsekvensene av krigen i Europa. Vi jobber veldig tett med de andre landene når det gjelder å håndtere energikrisen. Det vet jeg amerikanerne er interessert i, sier statsministeren.

[ Støre: – Vi har skjerpet atomberedskapen ]

Pinlig profitt?

Støre møter også andre statsledere når han leder Norges delegasjon til FNs 77. generalforsamling i New York neste uke.

På hjemmebane har statsministeren fått kritikk fra nordmenn som sliter med høye strømregninger, men i det siste har også det internasjonale presset økt mot Norge, som håver inn penger på skyhøye gasspriser. Blant annet tok det anerkjente magasinet The Economist et kraftig oppgjør med Norge i forrige uke, og skrev at «Norges profitt på krig i Europa er pinlig».

Støre avviser at Norge har et omdømmeproblem i møte med resten av verden.

– Jeg tror vi må leve med at det blir skriverier i aviser og at det blir snakket om at Norge nå har høye inntekter. De som kjenner Norge, vet at de inntektene går inn i vårt pensjonsfond og blir igjen investert ute, blant annet i Europa på viktige områder.

Norge har for tiden tett dialog med EU for å håndtere energikrisen, og statsministeren understreker at heller ikke vi er tjent med de høye gassprisene.

– Det er ikke i norsk interesse å ha skyhøye gasspriser i Europa. De driver opp elektrisitetsprisen i Sør-Norge, de rammer i industrien i Europa som samarbeider med norske bedrifter, og det utfordrer sosial stabilitet i de landene som er våre partnere og allierte, sier han.

[ Norge skal bruke 2 milliarder kroner for å sikre gass til Ukraina ]

Nye kontakter fra Sikkerhetsrådet

Krigen i Ukraina, sammen med klimakrisen, blir også de viktigste temaene på FN-toppmøtet, ifølge Støre.

– Selv om FN får mye kritikk for ikke klare å handle i de avgjørende spørsmålene, med veto i Sikkerhetsrådet og så videre, så er det fortsatt den arenaen vi har for verdens land. Norge vil alltid legge vekt på å bidra så godt vi kan der, sier han.

Norge har selv vært medlem i Sikkerhetsrådet det siste halvannet året, men til nyttår løper vervet ut. Slutten av toårsperioden har vært totalt preget av Ukraina, sier statsministeren.

– Invasjonen har den vært dominerende for veldig mange saker. Men indirekte har det også hatt betydning for alt annet Sikkerhetsrådet gjør, fordi det lett leder til veto, særlig fra Russland, sier Støre.

Han opplever at sakene som får veto mot seg, får mest oppmerksomhet.

– Da er jo inntrykket at her har ingenting skjedd, men Sikkerhetsrådet er fortsatt en viktig arena for å diskutere saker og forsøke å finne felles løsninger.

Støre mener tiden i Sikkerhetsrådet har vært verdifull for Norge.

– Vi har skaffet oss mange kontakter og innganger som vi vil ha glede av også i tiden etter.

[ Erna er populær i krisetider. Hvorfor er ikke Jonas det? ]