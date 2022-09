Støre: – Vi har skjerpet atomberedskapen

– Det er en svært alvorlig situasjon i Ukraina. For første gang finner en militær konflikt sted midt i et stort atomkraftverk, sier Støre til NTB.

Tidligere denne uka advarte Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mot en stor katastrofe ved atomkraftverket, som har vært okkupert av russiske styrker siden mars.

– Leker med ilden

– Vi leker med ilden, og noe svært, svært katastrofalt kan komme til å skje, var den dystre advarselen til IAEA-sjef Rafael Grossi.

Fredag slo IAEA på nytt alarm om atomkraftverket etter et strømbrudd.

– Angrep har forårsaket et fullstendig strømbrudd i byen Enerhodar og utgjør en fare for sikkerheten rundt driften av det nærliggende atomkraftverket Zaporizjzja, tvitret Grossi fredag ettermiddag.

– Urovekkende

– IAEAs siste rapport er urovekkende, og jeg forstår godt at folk synes dette er skremmende. Det er en fare for at det kan komme utslipp som følge av krigshandlingene, sier Støre, som minner om Tsjernobyl-ulykken i 1986.

– Jeg merker meg at mange i Norge er urolige, og ønsker å forsikre alle om at dette er noe vi følger nøye med på. Regjeringen og jeg har vært opptatt av å sikre at vi har god beredskap. Det har vi. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) jobber med dette hver dag og samarbeider tett med alle sektorer. Vi har oppdatert planverket, sier han.

Samarbeider med andre land

– Vi samarbeider også nært med andre land og har lagt planer for hva vi kan gjøre. I tillegg samarbeider vi med Ukraina for å styrke overvåkingen ved atomkraftverket, føyer han til.

Støre oppfordrer sterkt Russland til å trekke ut sine styrker ut fra kraftverket.

Ifølge Reuters er det utformet et utkast til en resolusjon som fordømmer Russlands handlinger ved Zaporizjzja, som kan bli vedtatt på et IAEA-møte neste uke.