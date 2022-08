Norge skal bruke 2 milliarder kroner for å sikre gass til Ukraina

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under oljemessen ONS-22 i Stavanger mandag.

– Krigen gjør at Ukraina har et akutt behov for støtte utenfra. Ukraina har bedt Norge om å ta en lederrolle for å sikre tilgangen på energi. Nå følger vi opp, og foreslår å bruke to milliarder kroner for at ukrainerne kan kjøpe inn gass i høst og vinter, sa Støre.

Da Støre var i Kyiv i juli, annonserte han at Norge ville øke støtten til Ukraina med inntil 10 milliarder kroner i 2022 og 2023.

På messen, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok digitalt, sa Støre at to av de ti milliardene skal gå til innkjøp av gass til Ukraina i 2022.

– Vårt bidrag til innkjøp av gass vil blant annet bidra til å holde sykehus og skoler i Ukraina varme i vinter, og gi flere muligheter til å lage varm mat, sier Støre.

