Ukraina: Noen av likene i massegraven i Izium bærer preg av tortur

Lederen for påtalemyndigheten i Kharkiv fylke, Oleksandr Filtsjakov, oppgir fredag at noen av likene som så langt er gravd opp, har hendene bakbundet, mens andre har tau rundt halsen.

Likene det vises til, er funnet i en skog ved byen som i over fem måneder har vært okkupert av russiske soldater.

Ifølge ukrainsk politi er det funnet 445 graver på stedet, som ligger i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina.

Opplysningene om at flere av likene har spor etter tortur, er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men en AFP-journalist på stedet sier at minst ett av likene hadde hendene bakbundet. Det er ikke klart om offeret var ikledd sivile klær eller uniform.

Tidkrevende

Også Ukrainas viseinnenriksminister Jevhen Enin sier at noen av likene har spor etter en voldelig død, og også tortur. Blant annet skal enkelte ha fått ørene kuttet av.

– Dette er bare begynnelsen. Alle disse sporene etter krigsforbrytelser blir nå grundig dokumentert av oss. Og vi vet av erfaring fra Butsja at de verste forbrytelsene bare kan bli avdekket over tid, sier Enin til ukrainske Radio NV fredag.

AP-journalister som besøkte stedet torsdag, så en rekke graver innimellom trærne. De var merket med enkle trekors, og de fleste var nummerert, og tallene gikk opp til over 400.

Det skal nå iverksettes et stort arbeid for å identifisere hvem som har ligget i gravene. Etterforskerne skal også finne ut hvordan de døde, men det kan ta tid ettersom flere skal ha ligget begravd på stedet siden slutten av mars.

Izium og en rekke andre byer i Kharkiv fylke har vært okkupert av russiske styrker siden slutten av mars og begynnelsen av april. I forrige uke ble områdene gjenerobret av ukrainske styrker i en overraskende vellykket motoffensiv.

– Torturkamre

Ukrainas nasjonale politisjef Ohor Klymenko hevder at det også er funnet minst ti rom i Kharkiv-regionen der det har foregått tortur.

På veggene i rommene er det funnet nedskrevne bønner, samt tegn som ser ut til å ha fungert som en opptelling av dagene tilbrakt i fangenskap, ifølge de ukrainske kildene.

I Kupjansk, en annen by som har vært okkupert, skal seks studenter fra Sri Lanka ha havnet i russiske hender.

– De er redde, de ble mishandlet, sier Klymenko, som legger til at en av dem er en kvinne som nesten ikke greier å snakke, mens to av dem fikk neglene trukket ut.

FN vil sende team

FNs høykommissær for menneskerettigheter opplyste fredag at de ønsker å sende et team til stedet med de mange gravene for å finne ut hva som har skjedd med menneskene som ligger begravd.

– Våre kolleger i Ukraina følger opp disse anklagene, og de har som mål å organisere et overvåkingsbesøk i Izium for å fastslå omstendighetene rundt disse personenes død, sier FN-kontorets talskvinne Elizabeth Throssell fredag.

Ifølge øyenvitner og en ukrainsk etterforsker, Sergej Bolvinov, ble noen av ofrene skutt, mens andre ble drept av artilleriild, landminer og luftangrep.

En lokal politiker, Maksym Strelnikov, sa til journalister tidligere i uka at hundrevis av mennesker ble drept i kampene om byen og også etter at Russland tok kontroll over den. Mange døde i granatangrep, og det var umulig å gi dem en skikkelig begravelse, sier han.

Han sier også at et ukjent antall mennesker døde som følge av manglende helsehjelp siden den medisinske infrastrukturen i byen var ødelagt. Flesteparten av byens 47.000 innbyggere skal ha flyktet til ukrainskkontrollerte områder, mens 10.000 skal ha blitt igjen.

Soldatgrav

Det antas at de fleste ofrene som ligger begravd, er sivile, men det er også funnet minst én massegrav som er merket med et skilt der det står at den inneholder 17 ukrainske soldater. En ukrainsk tjenestemann tror at graven inneholder flere mennesker.

– Vi har ikke telt dem ennå, men jeg tror det er over 25 eller kanskje 30, sier han.

Anslaget er basert på et innlegg som russiske soldater har lagt ut i sosiale medier.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ikke kommentert hvem som ligger i gravene, men han peker på at det er dette den russiske okkupasjonen fører til.

– Russland etterlater seg død overalt. De må stilles til ansvar, sa han i en tale torsdag kveld.

En av innbyggerne i Izium, Sergej Gorodko, sier at det blant de gravlagte er flere titall sivile, både barn og voksne, som ble drept i et russisk angrep mot en boligblokk.

– Jeg trakk noen av dem fram med mine egne hender, sier han.

