Stoltenberg om Ukrainas framgang: - Svært oppløftende

Stoltenberg ble intervjuet direkte på BBC Radio 4s nyhetssending fredag morgen. På spørsmål om hvor effektiv han mente den ukrainske motoffensiven har vært, svarte NATO-generalsekretæren:

– Den har vært meget effektiv.

NATO-generalsekretær Stoltenberg understreket samtidig at Ukrainas framrykking ikke betyr slutten på krigen.

– Det er svært oppløftende å se at de ukrainske styrkene har klart å vinne tilbake territorier og slå til bak russiske linjer. Samtidig må vi være klar over at dette ikke er begynnelsen på slutten av krigen. Vi må være forberedt på langvarig innsats, sa Stoltenberg på BBC Radio 4, meldte nyhetsbyrået Reuters.

En atomkrig kan ikke vinnes. Det må Russland innse — NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg

BBC viste til uttalelser denne uka fra tidligere visegeneralsekretær i Nato Rose Gottemoeller, som uttrykte bekymring for at Vladimir Putin ville slå tilbake med masseødeleggelsesvåpen. På spørsmål fra BBC om sjansene for at Putin vil bruke masseødeleggelsesvåpen har økt etter denne uka, svarer Stoltenberg:

– I de første ukene av denne konflikten så vi truende atomvåpenretorikk fra Putin. NATO er forberedt på enhver eventualitet. Vi er på vakt, vi har sendt et klart budskap til Russland om at enhver bruk av atomvåpen vil totalt endre denne konflikten og ha uante konsekvenser for Russland. En atomkrig må ikke utkjempes og kan ikke vinnes. («A nuclear war should not be fought and can not be won»). Det må Russland innse, sa Stoltenberg på BBC Radio 4 fredag morgen.

[ Tar russiske soldater med seg panikken hjem til Moskva? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen