Populær turistattraksjon i Vietnam er stengt grunnet sikkerhetsfrykt - igjen

Myndighetene i Hanoi, Vietnams hovedstad, har beordret midlertidig stenging av en av byens mest populære attraksjoner; en 300 meter lang og smal jernbanestrekning som er fylt av kafeer, restauranter og butikker, skriver avisa Bloomberg. Alle butikker i området får nå tre dager på å stenge. Det er ikke klart hvor lenge nedstengingen vil vare.

Landemerket Hanoi Train Street, som området heter, har møtt gjentatte trusler på grunn av sammenstøt mellom små bedrifter og lokale myndigheter. Stedet vakte først harme hos kommunestyret i 2019. Turister som i kjent stil fylte gaten, tok selfies eller forsøkte å få et glimt av et tog, ble blokkert av barrikader reist av myndighetene, og det ble satt en frist for stenging av kafeer rundt banen på grunn av sikkerhetshensyn. Det hele endte med at myndighetene lettet på tiltakene etter at lokale bedrifter sa at turismeinntekter ville bli hardt rammet dersom den populære attraksjonen måtte holde stengt. Men til tross for at området fikk åpne igjen, førte pandemien til at det sto stille i to år. Likevel begynte bedrifter gradvis å gjenåpne i mars i år, i strid med myndighetene, etter at landet lempet på innreisereglene.

– Ønsker ikke finne løsninger

Le Tuan Anh (50), eier Railway Café, og har jobbet i området i syv år.

– Bedrifter har tatt ansvar ved å sette opp strøm- og vannledninger og rengjøre jernbanesporet regelmessig, samt advare besøkende om å holde seg inne når togene nærmer seg, sier han til Bloomberg.

– Myndighetene har alltid ønsket at denne gaten skal være stengt, de ønsker ikke å finne bedre løsninger, sa Anh i et intervju med Bloomberg før den siste nedstengingen av området.

– Siden familien min flyttet hit i 1965, har det aldri vært noen beklagelige hendelser eller ulykker med verken turister eller lokalbefolkning i området, fortsatte han.

Sliter med å få turister

Jernbanen ble bygget av franskmenn da de styrte landet på begynnelsen av 1900-tallet, og drives nå av Vietnam Railways, som er eid av staten. Rundt 1950- og 1960-tallet ble det bygget boliger rundt banen, for å huse familiene til jernbaneansatte.

Distriktsmyndighetene jobber med en egen, ny plan for å utvikle området som en turistattraksjon, slik at både lokalbefolkningen og besøkendes behov kan bli møtt, samtidig som de kan overholde sikkerhetsbestemmelser. Det innebærer blant annet at de må sette åpningstider for tog som skal passere, ifølge det lokale nettstedet Dan Tri.

Vietnam har sett en nedgang i antall turister, og satt et mål om å lokke 5 millioner utenlandske besøkende i år. Men i slutt av august hadde de kun hatt 1,4 millioner besøkende, ifølge myndighetenes data. Landets rival, Thailand, har tiltrukket seg rundt 3,8 millioner frem til midten av august i år, og har dermed hevet målte sitt for utenlandsbesøkende i år til 10 millioner.

