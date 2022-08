Boligprisrekord i Dubai – villa solgt for 780 millioner kroner

Det er den indiske mangemilliardæren Mukesh Ambani, som er styreleder i Indias største selskap Reliance Industries, som står bak rekordkjøpet.

Han har kjøpt luksusvillaen til sin sønn, og regnes å være god for over 90 milliarder dollar, tilsvarende over 882 milliarder kroner.

Luksusboligen ligger på nordsiden av den kunstige øya Palm Jumeirah, og salgsprisen er en ny rekord for boligkjøp i Dubai.

Dubai har profilert seg som et populært reisemål, spesielt blant de ultrarike. Det er blant annet fordi myndighetene i De forente arabiske emirater har gitt flere visum- og skattefordeler til rike utlendinger i landet.

Tidligere fotballspiller David Beckham og Bollywood-stjernen Shahrukh Khan eier selv bolig like ved det rekorddyre huset.

