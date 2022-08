Serbia trekker seg som arrangør av Europride

– Prideparaden, eller hva man kaller det, som var planlagt i september, blir utsatt eller kansellert, sa Serbias president Aleksandar Vucic på en pressekonferanse lørdag.

Bakgrunnen for avgjørelsen er ikke kjent, men flere har vært misfornøyde med at Serbia takket ja til å være arrangør. Forrige helg demonstrerte flere tusen mennesker i sentrum av Beograd mot planene for festivalen til tross for at Serbia selv har en åpent homofil statsminister.

Arrangøren av Europride sier derimot at Serbia ikke kan avlyse og krever at arrangementet holdes som planlagt.

– President Vucic kan ikke avlyse noen andres arrangement. Retten til å holde Pride er fastslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som en grunnleggende menneskerettighet, sier leder for Europride Kristine Garina.

Rundt 15.000 mennesker var ventet å besøke Beograd gjennom Europride, som er Europas største LHBT-festival.

Europride ble holdt i Oslo i 2005.

