Derfor blir det ikke vanlig Pride-parade i år

Lørdag 10. september arrangerer Oslo Pride et regnbuetog gjennom Oslos gater, et tog som vil ende opp i en solidaritetsmarkering på Kontraskjæret ved Akershus festning. Alle som ønsker å stå opp for mangfoldet og kjærligheten inviteres til å ta med flagg, og delta for å vise hvilket samfunn vi ønsker å ha, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke i en pressemelding.

– Blir dette en parade?

– Nei dette er ikke en utsatt parade, det blir et tog der folk kan ta med regnbueflagget sitt og delta. Men det blir ikke seksjoner eller organisasjoner som får en egen del av toget slik det er i paraden, sier nyvalgt leder for Oslo Pride, Dan Bjørke til Dagsavisen.

Dan Bjørke er nyvalgt leder av Oslo Pride. (Rohan Fernando / Oslo Pride. )

Gledet seg

Natt til lørdag 25. juni ble to personer drept og flere titalls såret da 42 år gamle Zaniar Matapour åpnet ild mot to puber i Oslo sentrum, deriblant det skeive utestedet London Pub.

Pride-paraden, som skulle avholdes senere samme dag, ble avlyst. Mange hadde gledet seg til en ny parade nå i høst slik det er blitt diskutert å holde tidligere. Folk har lagt inn mye arbeid i å bygge flåter til den store dagen og føler seg litt skuffet over ikke å få denne viktige festmarkeringen og feiringen av kjærligheten.

Det kommer en parade i juni 2023, og den skal vi love blir stor og bråkete og en sterk markering. — Dan Bjørke, leder for Oslo Pride

– Hvorfor blir det ikke parade, slik det er blitt foreslått tidligere?

– 25. juni gikk flere skeive organisasjoner sammen om å lage en aktivistparade, og den har vil lyst til at skal stå som et flott symbol på at folk gikk selv på en dag som var veldig krevende. Det kommer en parade i juni 2023, og den skal vi love blir stor og bråkete og en sterk markering.

Ikke frykt

– Velger dere å la være å lage en festfylt parade nå fordi dere er blitt bekymret for å lage for mye støy såpass kort tid etter terrorangrepet i juni?

– Nei, men vi har brukt lang tid på å hente innspill på hva vi skal gjøre i høst, litt for lang tid etter enkeltes mening. Og de innspillene vi har fått er at paraden blir i juni 2023 og at vi da skal lage en så stor å fantastisk parade som ingen har sett maken til før. Den 10. september blir også stort og synlig, men er først og fremst et frittstående solidaritetsarrangement for alle de som ble påvirket av hendelsen tidligere i sommer, og de som ønsker å signalisere at vi ønsker et mangfoldig samfunn, sier Dan Bjørke.

Ble lovet ny Pride

TV- og radiojournalist Brita Møystad Engseth er krystallklar på at en ny parade hadde vært flott.

– Ville du gått i en ny parade om det ble arrangert 10. september?

– Ja visst. Raymond og alle lovte jo at det skulle komme en Pride senere i år, og da hadde jeg jo håpet at det skulle være den samme livsbejaende, inkluderende paraden som det har vært i alle år, og som har betydd så enormt mye for hver eneste lille, skeive person som har klart å komme seg til Oslo for å feire, sier Møystad Engseth.

Pride Parade 2021 Oslo 20210626. Paraden har betydde enormt mye for mange mennesker - som nå er skuffet over at det ikke blir parade i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

– Oslo Pride sier de ønsker å la det spontane toget som gikk i juni skal få stå som et symboltungt minne om Oslo Pride 2022, hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det ha flere forskjellige årsaker. En av dem kan være at det føles litt smakløst å skulle gyve løs med høy musikk, og dansende flåter så kort tid etter at folk ble drept og hardt skadet. Og jeg ser tanken om at det spontane toget som gikk i juni står veldig tungt symbolsk sett. Men det var jo ingen parade, det var jo bare en elv av sterke mennesker som trosset frykt og advarsler, og helt uten flåter eller plakater, sier Møystad Engseth og legger til:

– Det også fullt mulig at vi går litt stille i dørene nå, inntil vi er sikre på at ingen er så sinte at de vil skyte, sier Møystad Engseth.

Det også fullt mulig at vi går litt stille i dørene nå, inntil vi er sikre på at ingen er så sinte at de vil skyte — Brita Møystad Engseth, journalist

Grooming av unger

Hun er overbevist om at et år med mye kritikk mot Pride også har bidratt til at mange nå legger mer bånd på seg i offentligheten.

– Det får jo en backlash-effekt når man endelig vil påpeke hvor jævlig dette er, og så møter man folk som mener det blir for mye, litt sånn «nå må dere ikke trekke dette korte igjen og igjen, da». I år har debatten vært ekstra stygg, med utsagn som at «Vi må beskytte barna mot Pride». Det er jo kjempevondt, for i den hundefløyta ligger det også grooming av unger. Og, når vi vet at der vi ser inkludering og feiring av kjærligheten, ser mange andre bare en gjeng halvnakne menn i lær som hoier og herjer og tar for mye plass – det er klart det gjør noe med deg og legger en demper på gleden for mange, sier Møystad Engseth til Dagsavisen.

