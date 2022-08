Unge menn på Gaza hyller martyrer og lover hevn etter «suksessrik» krig for Israel

Av Snorre Schjønberg/NTB

Minst 44 palestinere, blant dem 15 barn, er blitt drept i den siste runden med konflikt mellom Israel og grupperinger på Gazastripen, opplyser palestinske helsemyndigheter. Minst 360 mennesker er såret.

Søndag kveld trådte en våpenhvile mellom Israel og gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) i kraft.

Det er grupperingen som har avfyrt en rekke raketter mot Israel, som igjen har ført til israelske angrep på Gazastripen. Israels hær sier angrepene har vært rettet mot gruppas lederskikkelser, men flere sivile er drept.

Overlevende anklager Israel for ikke å ha gjort nok for å beskytte barn og sivile, og sier de ikke fikk advarsler før rakettene regnet ned over dem.

Kalles en suksess

Times of Israel skriver at israelske eksperter er godt fornøyd med hvordan det som kunne ha blitt en ny og langvarig krig har utspilt seg. De viser til at det er få skadde og lite skade på israelsk side, samtidig som Israel nærmest ikke måtte gi noen innrømmelser i bytte mot en våpenhvile.

Samtidig viser videoer fra gaza at unge menn går i gatene og hyller de drepte lederne av Islamsk hellig krig som martyrer. De unge mennene roper også antisemittiske slagord og advarer om at «Mohammeds hær vil vende tilbake», skriver Times of Israel.

Begge parter har advart mot at våpenhvilen bare gjelder så lenge begge overholder den. FN ønsker våpenhvilen velkommen.

Nordmann tett på meklingen

– Situasjonen er fortsatt veldig sårbar og jeg oppfordrer alle parter til å overholde våpenhvilen, sier norske Tor Wennesland, som er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten.

Wennesland har jobbet tett sammen med Egypt i meklingen om våpenhvilen, skriver kontoret hans på Twitter.

– Vi understreker vårt ønske om å gjøre alt vi kan for å få slutt på den pågående eskaleringen og sikre tryggheten og sikkerheten til den sivile befolkningen, sier Wennesland.

Egypt hadde også rollen som mekler i fjor da det ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Hamas etter elleve dager med krigføring.

FNs generalsekretær António Guterres ønsker våpenhvilen velkommen og sender kondolanser til ofrene for krigshandlingene.

– Han er svært trist etter tapet av liv og skader, blant dem barn, i luftangrep på Gaza og avfyringen av raketter mot Israel fra befolkede områder på Gaza, sier en talsperson.

FN sier at krigshandlingene har fært til en humanitær krise. Veiene inn til Gaza har vært stengt og det er strømbrudd ettersom gasskraftverket har måttet stenge ned. I tillegg er flere hundre bygninger og hjem ødelagt eller skadd, noe som gjør at tusenvis er hjemløse.

Våpenhvilen overholdes

Umiddelbart etter våpenhvilen søndag var situasjonen fortsatt urolig, og det ble meldt om nye angrep på Gazastripen samt nye raketter som ble avfyrt mot Israel.

Etter en drøy time hadde det roet seg, og israelske medier skrev at våpenhvilen ser ut til å bli overholdt.

Våpenhvilen kommer etter at flere høytstående medlemmer av Islamsk hellig krig er blitt drept.

Islamsk hellig krig er knyttet til Israels erkefiende, Iran, og er regnet som en terrorgruppe av EU og USA.

Redd Barna: Barn må aldri bli drept

Redd Barnas landdirektør i de okkuperte palestinske områdene, Jason Lee, sier at ingenting rettferdiggjør at barn betaler prisen for eskaleringen med sine liv eller sin sikkerhet.

– Barn må aldri bli drept eller kvestet. Dette er alvorlige forbrytelser mot barn og de skyldige må bli holdt ansvarlige, sier Lee.

Han påpeker at de stadige periodene med krigshandlinger har påført barn på Gaza alvorlige psykiske helseproblemer.

– Fire av fem barn på Gazastripen opplyser at de lever med depresjoner, sorg og frykt og deres omsorgspersoner opplyser at tre av fem selvskader. Med hvert luftangrep eller hver rakett som blir avfyrt, blir barnas sikkerhet revet vekk under dem igjen, sier Lee.

Han sier at den eneste måten å beskytte barna på Gaza på, er å overholde våpenhvilen og søke en langvarig og bærekraftig fred.

