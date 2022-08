Russisk soldat dømt for krigsforbrytelser i Ukraina

Soldaten er dømt for å ha skutt fra en stridsvogn mot en bygård, en ordre han fikk kort tid etter at krigen begynte i slutten av februar, ifølge ukrainsk rikskringkasting.

En leilighet i tiende etasje av bygningen skal ha blitt ødelagt, men ingen ble såret i angrepet.

Soldaten har erkjent straffskyld, men dommen blir ikke rettskraftig før etter en eventuell anke.

I mai ble en annen russisk soldat dømt til livsvarig fengsel for drap på en ukrainsk sivil, men straffen ble senere redusert til 15 år. Det var første gang i Ukraina at en person sto tiltalt for krigsforbrytelser etter den russiske invasjonen.

