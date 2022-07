Flere republikanere vil at Trump utfordres: – Mange gode kandidater

– Landet vårt er nå en pøl av kriminalitet, vi har blod, død og lidelse i et utenkelig omfang, sa Donald Trump onsdag kveld i en tale da han for første gang viste seg offentlig i Washington etter at han var president.

I talen, som han holdt på en konferanse hos tankesmia America First Policy Institute, hintet han som så mange ganger før til at han kan komme til å stille som kandidat til presidentvalget 2024. Foreløpig har kunngjøringen latt vente på seg, og det er spekulert på at han vil vente til etter mellomvalget i november.

Men etter de svært ødeleggende høringene om Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar, har flere og flere republikanere begynt å ønske at Trump skal få tøff kamp i en primærvalgkamp, skriver CNN.

Vil ha med flere

Senator John Thune sier til kanalen at det vil være «andre attraktive» republikanske kandidater utenom Trump. Republikanernes mindretallsleder i Senatet, Mitch McConnell, hintet nylig til det samme. Kongressrepresentanten Dusty Johnson sier også at han tror det ville vært bra med en debatt i partiet om hvem som skal bli deres neste kandidat. Det har blant mange vært tatt for gitt at det er Trump som vil bli republikanernes kandidat i 2024 hvis han ender med å stille, men det kan endres etter høringene i Kongressen.

– Jeg håper definitivt at vi kommer til å ha mange med så vi kan ha en robust diskusjon. Det er derfor denne prosessen bør spilles ut, sier Johnson til CNN.

Før det blir klart om Trump igjen får sjansen til å stille som Republikanernes presidentkandidat, må han hamle opp med potensielle utfordrere i en såkalt primærvalgkamp. En av dem kan bli tidligere visepresident Mike Pence.

Bare timer før Trump holdt sin dystre tale, holdt Pence en tale der han hintet til at også han vil stille i 2024. Han la fram det han kalte en frihetsagenda, som besto av politikk på temaer som innvandring, økonomi og kulturkamp i utdanningssektoren. Den tidligere visepresidenten fastslo også at republikanerne må begynne å se framover og ikke på hva som har skjedd tidligere.

Forholdet mellom Pence og Trump har vært anspent siden stormingen av Kongressen, blant annet fordi den tidligere visepresidenten godkjente valgresultatet i presidentvalget i 2020. Trump hadde på forhånd forsøkt å presse ham til å ikke gjøre det. I guvernørvalget i Arizona driver Pence og Trump valgkamp mot hverandre. Mens Pence støtter Karrin Taylor Robson, har Trump stilt seg bak Kari Lake.

Flere MAGA-kandidater

Det er flere såkalte MAGA-kandidater (Make America Great Again) som stiller som republikanske kandidater til mellomvalget i november. Blant dem er Florida-guvernør Ron DeSantis, som har samlet inn et rekordstort beløp til valgkampen sin.

Det er spekulert på om har får lov til å bruke en del av pengene også til en eventuell presidentvalgkamp i 2024. DeSantis har vært en nær alliert av Trump og blir sett på som en mer effektiv og kompetent versjon av den tidligere presidenten.

Støtten til DeSantis er stigende flere steder. 39 prosent av de spurte i en meningsmåling fra Granite State blant potensielle republikanske velgere i delstaten New Hampshire i juni, svarte at de vil at DeSantis skal bli partiets neste presidentkandidat. Støtten har økt fra 18 prosent i fjor høst. 37 prosent av de spurte har Trump som sin foretrukne kandidat, ned fra 43 prosent.

I en annen meningsmåling er Florida-guvernøren det mest populære alternativet til Trump blant partiets velgere. Men ekspresidenten gjør det fortsatt best, skriver New York Times.

Ødeleggende høringer

En av grunnene til at republikanerne nå begynner å se seg om etter kandidater som kan utfordre Trump, skyldes det som har kommet fram i kongresshøringene om stormingen 6. januar.

Blant annet har følgende kommet fram i høringene:

Trump visste at anklagene om at 2020-valget var rigget, var falske. Flere vitner fortalte at de hadde fortalt Trump at det ikke var bevis for fusk. Trumps tidligere justisminister William Barr fortalte at Trump avfeide anklager om at det var bevis for valgfusk, og anklaget presidenten for å være frakoblet virkeligheten.

Cassidy Hutchinson, som var rådgiver for Trumps stabssjef Mark Meadows, sa at både presidenten og andre medarbeidere var klar over at 6. januar kunne bli en voldelig dag. Hun viste blant annet til et møte 2. januar med Meadows og advokat Rudy Giuliani. Etter møtet skal stabssjefen ha fortalt henne at ting kunne bli «skikkelig, skikkelig ille» 6. januar. Hun sa også at Trump skal ha sagt at visepresident Mike Pence hadde fortjent å bli hengt.

Donald Trump nektet å be tilhengerne stanse angrepet på Kongressen, til tross for at han ble bønnfalt om det. Dagen etter ville han ikke si at valget var over.

Tidligere ansatte i justisdepartementet har fortalt hvordan ekspresidenten prøvde å presse dem til å følge opp hans påstander om valgfusk.

Likevel er Trump fortsatt den mest populære politikeren i Det republikanske partiet, selv om høringene har gjort at flere mener han har skyld i opprøret mot Kongressen. 40 prosent av republikanere sier at Trump har minst delskyld, ifølge en Reuters-måling. 33 prosent svarte ja på det samme for seks uker.

Kan bli etterforskning

Det amerikanske justisdepartementet har også begynt å sikte seg inn mot Trump for forsøk på å omgjøre valgresultatet, skriver Washington Post. Flere av Trumps tidligere medarbeidere er avhørt, blant dem tidligere visepresident Mike Pence.

De har blant annet spurt om hvilke samtaler, møter og andre former for kommunikasjon de hadde i forbindelse med Trumps forsøk på å få valgresultatet omgjort etter at Biden vant valget. Ifølge New York Times betyr ikke de nye avhørene at departementet har satt i gang en strafferettslig etterforskning av Trump.

Justisminister Merrick Garland har lovet at de skal gå etter sannheten og holde ansvarlig alle som potensielt har begått lovbrudd.

Når flere republikanere nå vil ha et primærvalgkamp der flere kandidater, er noe av bakgrunnen også etterforskningen påtalemyndigheten i Georgia har åpnet i forbindelse med forsøk på valgpåvirkning. Kongressrepresentanten Dan Crenshaw, som sier til CNN at han håper gode republikanske kandidater deltar i primærvalgene, sier det ville «sugd» hvis republikanerne hadde valgt en kandidat som ble tiltalt. Han sier de har «mange gode kandidater».

Gjentok anklager

Flere republikanere har i det tatt til orde for å slutte å gjenta påstandene om at valget i 2020 var rigget, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det valgte ikke Trump høre på da han onsdag kveld holdt tale i Washington DC.

– Jeg stilte første gang og vant. Så stilte jeg for andre gang og gjorde det enda bedre, og vet du hva? Det kommer til å bli fortellingen i lang tid, for hvilken skam var ikke det. Men vi må gjøre det igjen, sa blant annet Trump i talen.

