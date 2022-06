Trump sammenlignet seg med Martin Luther King jr

Under 90-minutters talen i Nashville, Tennessee i USA tok Trump opp flere temaer. Han snakket blant annet om talen han holdt 4. juli 2020 på National Mall i hovedstaden, og sammenlignet seg med Martin Luther King jr og hans «I have a dream»-tale.

– Det var på samme Mall som den store Martin Luther King ga sin tale. Det er helt identisk. Du har Washington-monumentet, du har veggen, du har Lincoln-monumentet, bassengene og alt. Dr. King ga sin tale her og den var flott. På bildene er det massivt, og de sa det var en million mennesker.

– Så ga jeg min tale og de viste helt det samme. Alt var identisk. De sier Martin Luther King hadde en million i publikum, og bildene av min tale var helt like. Det var flere mennesker, for de står tettere sammen hvis du ser på det. De var mer kompakte, sa Trump under talen.

Ifølge CNN hadde Martin Luther King en million mennesker i publikum. Trump på sin side hadde rundt 25.000.

Krass kritikk

Forrige uke sendte Trump ut en 12-siders uttalelse hvor han utrykker at komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen er en dårlig idé, ifølge CNN. Den tidligere presidenten dedikerte også en stor del av sin 90-minutters tale på «Fait and Freedom»-konferansen i Nashville til temaet.

– Det var en dårlig idé å ikke ha representanter fra republikanerne på denne komiteen. Det var en veldig tåpelig avgjørelse, fordi de prøver å late som at de er legitime, sa Trump.

Størstedelen av kritikken rettes mot topprepublikaneren Kevin McCarthy, som opprinnelig hadde valgt ut fem medlemmer av det republikanske parti til å delta i komiteen, skriver CNN.

Husets representant Nancy Pelosi avviste to av dem, Ohios Jim Jordan og Indianas Jim Banks, hvorav hun påpekte at begge hadde stemt for å protestere mot opptellingen av valgresultatene i 2020. McCarthy nektet å gå med på det og trakk seg heller helt ut av komiteen.

– Om ikke Pelosi reverserer dette og lar alle fem bli sittende, vil ikke Republikanerne delta i denne falske prosessen, men heller gjøre vår egen undersøkelse av stormingen, sa McCarty da.

Dette førte til at republikanerne ikke har noen på innsiden av høringskomiteen. Det er dette Trump nå er forbannet over.

– Når du ser på arbeidet deres, så tenker du «hva er dette?». Det er bare em ensidig heksejakt, sa Trump i uttalelsen.

Capitol Riot Investigation Bilde fra en av de tidligere høringene om stormingen av Kongressen i USA. (MANDEL NGAN/AP)

– Et hån mot rettsstaten

Ekspresidenten kaller også høringen for et hån mot rettsstaten.

I det tolv sider lange skriftet sier Trump at det demokratisk-ledede granskingspanelet burde fokusere på landets virkelige problemer framfor å opptre som en selvbestaltet domstol som prøver å avlede folk fra smerten de gjennomlever.

– Sannheten er at amerikanerne kom til Washington i massive antall 6. januar 2021 for å stille sine valgte representanter til veggs på grunn av de åpenbare tegnene til kriminell virksomhet under valget, skriver Trump.

Panelet har i over et år gransket Trumps falske påstander om valgfusk og forbindelse til angrepet på Kongressen og legger i disse dager fram sine funn i en serie høringer, med vitneprov fra en rekke av Trumps medarbeidere, ifølge NTB.

