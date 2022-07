WHO vurderer fortsatt om apekopper utgjør en global helsekrise

Torsdagens møte er det andre WHO har hatt i vurderingen om apekopp-viruset, som nå har passert 15.400 tilfeller i 71 land, ifølge USAs folkehelseinstitutt CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

En økning i apekoppinfeksjoner har vært rapportert i flere land siden begynnelsen av mai. Det har ikke tidligere vært større utbrudd utenfor Vest- og Sentral-Afrika, hvor sykdommen lenge har vært endemisk.

Det forrige ekspertmøtet i WHO fant sted 23. juni. Da sammenkalte WHO en nødkomité av eksperter for å avgjøre om apekopper utgjør en global helsekrise. Da ble det fastslått at situasjonen på det tidspunktet ikke hadde nådd terskelen for dette.

