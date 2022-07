Foreldreløse elefanter finner støtte hos hverandre, viser studie

Studien, utført på afrikanske elefanter som hadde mistet mødrene sine, analyserte stresshormonene hos de unge dyrene. Målet var å beregne den fysiske virkningen av dette tapet over en lang periode.

Forskningen ble ledet av Jenna Parker, en økolog fra Colorado State University, skriver BBC.

– Når du er ute i felt og ser på elefantene, så ser du at familien betyr alt for dem, sa Parker til BBC.

Hun la til at elefantunger sjeldent er mer enn ti meter fra moren sin til de er rundt åtte eller ni år gamle.

– Og går noen av elefantene ut av gruppen, hører du dem rope til hverandre. De vil alltid vite hvor de andre er, sa Parker.

Økning i krypskyting

Grunnlaget for denne studien er at det mellom 2009 og 2013 var en markant økning i krypskyting etter elfenbein i de to reservatene i Kenya der denne studien fant sted, skriver BBC. Det gjorde mange unge elefanter foreldreløse.

– Jeg ville følge det opp og se på hva som skjer fysiologisk for disse foreldreløse barna, sa Dr Parker.

For å utføre målingene hennes fulgte forskeren grupper av afrikanske elefanter over en periode på mer enn ett år. De tok blant annet prøver av elefantenes avføring.

Slik var hun og kollegene i stand til å studere 25 foreldreløse elefanter, som alle hadde mistet mødrene sine mellom ett og 19 år tidligere. De studerte også 12 ikke-foreldreløse elefanter på samme alder.

Venner reduserte stress

Elefanter som hadde gode venner på samme alder, hadde også betydelig lavere nivåer av stresshormoner enn andre, fant de ut i studien.

Funnene tyder på at sosial støtte kunne redusere stresset forårsaket av tapet av moren hos de intelligente og svært sosiale dyrene.

– Sosiale relasjoner har fysiologiske konsekvenser, skriver forskerne i studien.

African,Elephant,Bull Elefanter er svært sosiale dyr, og holder som oftest til i flokk. (NTB Tema)

Paralleller til mennesker

Studien fremhevet også paralleller mellom mennesker og elefanter, spesielt med tanke på de fysiologiske tegnene på stress. Tidligere forskning på foreldreløse barn i Sør-Afrika som hadde mistet foreldre til AIDS, viste at de barna som hadde et sterkt nivå av sosial støtte fra øvrig familie og jevnaldrende venner, hadde mindre sannsynlighet for å utvikle posttraumatisk stresslidelse, skriver BBC. Dette gjelder også elefantene.

Det som derimot skiller elefantene fra menneskene, er nettopp nivåene av stresshormoner.

– Det vi ser ut til å finne hos elefanter er at de med familie og sosial støtte opprettholder mer normale stresshormon-nivåer på lang sikt, sa Dr Parker til BBC. Jeg synes det er veldig kult at et så sosialt dyr har utviklet seg så atskilt fra mennesker, og at vi fortsatt ser ut til å samhandle om hvor viktige sosiale bånd er.

