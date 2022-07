Britiske medier: Boris Johnson nekter å gå av

Ifølge én kilde, som Sky News beskriver som en av statsministerens allierte, vil Johnson «kjempe videre» og i løpet av kort tid utnevne erstattere for flere av de over 30 i regjeringsapparatet som det siste døgnet har vendt ham ryggen.

– Statsministeren er bevisst på at han har et mandat fra 14 millioner mennesker og vil kun forlate posten dersom partiet tar dette mandatet fra ham, sier kilden.

Klorer seg fast

BBCs kilder, blant dem kulturminister Nadine Dorries, bekrefter at Johnson nekter å gå av.

– Boris Johnson vil fortsette å kjempe. Han mener å ha nok folk rundt seg til å holde det gående, sier Dorries, som er en av statsministerens stadig færre støttespillere i regjeringen.

To av statsrådene trakk seg tirsdag fra Johnsons regjering, finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid. Onsdag fulgte over 30 statssekretærer etter.

Flere av de gjenværende statsrådene forsøkte onsdag kveld å overtale Johnson til å gå av, uten hell, ifølge britiske medier. Noen offisiell kunngjøring fra Downing Street kom ikke etter møtet onsdag kveld.

Kilder opplyser til det britiske nyhetsbyrået PA at Johnson sa til partifelene at det vil bli «kaos» om han går av, og at toryene da så godt som garantert vil tape det neste valget.

Gove-exit

En av dem som ba Johnson gå av, var boligminister Michael Gove.

Forholdet dem imellom har lenge vært anstrengt, etter at Gove i lederkampen i 2016 trakk støtten til Johnsons kandidatur og lanserte seg selv som kandidat.

Onsdag kveld ble han sparket.

Ifølge PA var det flere tunge navn som ba Johnson gå av, blant dem innenriksminister Priti Patel og næringsminister Kwasi Kwarteng.

PA får opplyst at Patel snakket med statsministeren for å overbringe synet til et «overveldende» flertall av partiets parlamentarikere.

Lanserer seg selv som kandidat

Senere trakk Simon Hart, regjeringens minister for Wales, seg.

Hart sa at han hadde håpet å hjelpe Johnson med å «snu skuta», men at ting har kommet til et punkt der det ikke lenger er mulig.

Regjeringsadvokat Suella Braverman sa også åpent onsdag at hun mener det er på tide at Johnson går av. Hun fremmet samtidig seg selv som kandidat i en eventuell ny lederkamp.

