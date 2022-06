Flere eksplosjoner i minst tre provinser i Afghanistan

Eksplosjonen i Kunduz-provinsen var et resultat av eksplosiver plassert inne i en fruktvogn, sa politiets talsperson Obaidullah Abedi.

Ingen personer ble skadd, la han til.

Et barn ble skadd i Faizabad, provinshovedstaden i Badakhshan, da et militærkjøretøy fra Taliban ble truffet av en veibombe, fortalte lokale tjenestemenn til den lokale kringkasteren Tolo News.

Det samme skal ha skjedd i provinsen Kunar øst i Afghanistan, men det er ikke bekreftet fra offisielle kilder.

Eksplosjonene finner sted dagen etter at en bilbombe drepte fire personer i Kabul. Taliban hevdet at de har drept åtte IS-medlemmer under en skuddveksling i Takhar-provinsen.

IS har ikke tatt på seg ansvaret for noen av bombeangrepene, verken lørdag eller søndag, men pleier som regel å gjøre det. Etter at Taliban tok over makten i august i fjor gikk antall bombeangrep ned over hele landet, men den siste tiden har angrep fra rivaliserende sunnimuslimer har tatt seg opp.

