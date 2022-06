Taliban har begynt å ødelegge valmueavlinger

En talibansoldat holder vakt mens traktoren river opp valmueplantene på en åker i Washir i Helmand-provinsen. Eieren av åkeren, Noor Mohammed, står i nærheten og ser mistrøstig på.

Mohammed forteller at han bare har en liten jordflekk og at han dessuten mangler vann. Andre avlinger vil ikke være lønnsomme for ham.

– Hvis jeg ikke får lov til å dyrke valmuer, vil jeg ikke tjene noe, mener han.

Bønder tar også ofte opp lån på forventede inntekter fra valmueavlingene for å kunne kjøpe varer som mel, sukker, matolje og fyringsolje. Mange har derfor reagert med fortvilelse på Talibans nye forbud.

Dagarbeidere fortviler også. De kan tjene oppover 300 dollar i måneden på å høste opium fra valmuene.

Største opiumsprodusent

Afghanistan er verdens største opiumsprodusent og en av de viktigste leverandørene for heroin i Europa og Asia. Produksjonen har økte siste tjue årene økt til tross for blant andre USA har brukt milliarder av dollar på å prøve å stoppe valmuedyrking.

Taliban, som tok makten i Afghanistan for drøye ni måneder siden, offentliggjorde i begynnelsen av april et forbud mot all opiumsdyrking i landet.

– Opiumsdyrking, bruk, transport, handel, eksport og import av alle former for narkotika, som alkohol, heroin, tabletter, hasj og lignende, er strengt forbudt, het det i dekretet.

Nå har jobben med å effektuere forbudet startet. Talibans uttalte mål er å få en slutt på landets massive produksjon av opium og heroin.

– De som bryter forbudet vil bli arrestert og bli straffet i henhold til sharialover, forteller Talibans viseinnenriksminister for narkotikaspørsmål, mulla Abdul Haq Akhund.

Men forbudet, som nok hilses velkommen av store deler av verden, vil altså kunne utgjøre et hardt slag for millioner av fattige afghanske bønder og dagarbeidere.

De er i dag avhengige av inntektene av valmueplantene for å overleve. Valmuedyrking gir også bedre inntekter enn mange andre avlinger.

Situasjonen i Afghanistan har lenge vært svært vanskelig. Økonomien har nærmest kollapset etter at det internasjonale samfunnet iverksatte massive sanksjoner og frøs afghanske midler i utlandet da Taliban inntok makten.

I tillegg har landet har lidd under den verste tørken på flere år.

Den viktigste provinsen

Helmand er den viktigste provinsen for valmuedyrking i Afghanistan. Derfor har Taliban nå i all hovedsak rettet innsatsen mot bøndene her.

Viseinnenriksminister Akhund forteller at Taliban er i kontakt med andre regjeringer og ikke-statlige organisasjoner for å finne alternativer for bøndene. Problemet er at mange av avlingene altså ikke er så verdifulle – eller enkle å få fram.

Det er ikke kjent hvor mange valmuer som er blitt plantet denne sesongen, hvor mye som allerede er blitt høstet og hvor mange felt Taliban har utryddet så langt. Mange bønder, som var kommet tidlig i gang med årets avlinger, rakk å høste før Taliban startet sin kampanje.

Nye høyder hvert år

Afghanistans valmueproduksjon har nådd nye høyder hvert år de siste årene.

I 2021 ble det plantet 177 000 hektar med valmuer. Det ga nok opium til å produsere opptil 650 tonn heroin, ifølge beregninger gjort av FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

I 2020 lå produksjonen på ca. 590 tonn heroin.

Den totale verdien av Afghanistans opiumsproduksjon utgjorde i 2021 mellom 1,8 – 2,7 milliarder dollar. Det representerer nærmere 14 % av landets BNP, og overstiger verdien av landets lovlige vareeksport, skriver UNODC i sin siste rapport.

I løpet av sin første tid ved makten på 1990-tallet forbød Taliban også valmuedyrking. De satte inn en massiv kampanje som nesten utryddet produksjonen på to år, ifølge FN.

Uten virkning

Etter at den USA-ledede invasjonen drev Taliban fra makten i 2001, begynte mange bønder igjen å dyrke valmuer.

I løpet av de følgende tjue årene brukte USA over 8 milliarder dollar på å prøve å utrydde afghansk valmueproduksjon. Men de lyktes dårlig. I 2002 ble rundt 75 000 hektar jord plantet med valmuer, noe som produserte rundt 3 400 tonn opium. I fjor var produksjonen det dobbelte.

Da Taliban var en opprørsbevegelse skal også de ha skodd seg på narkotikatrafikken. Taliban skal ha tjent millioner av dollar på å beskatte bønder og mellommenn som drev med opiumsdyrking og handel.

Også høytstående tjenestemenn i den USA-støttede regjeringen i Kabul skal ha tjent millioner på den blomstrende narkotikahandelen.

I dag er Afghanistans opiumproduksjon større enn alle andre opiumproduserende land til sammen. Nesten 80 % av heroinen produsert fra afghansk opium når fram til markedene i Europa gjennom Sentral-Asia og Pakistan.

Nå vil taliban-regjeringen altså gjøre et nytt forsøk på å komme opiumsdyrkingen til livs. Spørsmålet er hva som skjer på sikt, og om bøndene får hjelp eller støtte til å starte produksjon av andre avlinger som vil gi dem nødvendig avkastning.

