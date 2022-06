Mistillitsforslag mot justisminister kan føre til politisk krise i Sverige

Det bygger opp til politisk uro i Sverige. Flere partier sier de vil stemme mot Johansson i en tillitsvotering som etter planen skal holdes i Riksdagen førstkommende tirsdag.

Det er Sverigedemokraterna som vil fremme et mistillitsforslag mot justis- og innenriksminister Morgan Johansson fordi de mener han skjøtter oppdraget sitt for dårlig.

– Vi er kommet til det punkt at det viktigste kriminalpolitiske tiltaket er å førtidspensjonere Morgan Johansson, sier SDs gruppeleder Henrik Vinge, som kritiserer Johansson for håndteringen av de kriminelle gjengene.

Også Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna sier de vil stemme for å fjerne Johansson. Centerpartiet har ennå ikke tatt stilling til saken.

– Uhørt

Men dersom Johansson må gå, kommer hele regjeringen til å gå av, sier statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna.

– I Sverige har vi kollektiv beslutningsvegring. Hvis man avsetter en minister på grunn av politiske beslutninger, så avsetter man hele regjeringen. Det er en selvfølge, sa Andersson på en pressekonferanse torsdag.

– Vi befinner oss nå tre måneder før et ordinært valg, og det pågår krig i vårt direkte nærområde. Vi befinner oss i en svært sensitiv situasjon for vår Nato-søknad. Det er fullstendig uansvarlig. Det er uhørt, sa Andersson.

Mangler én stemme

Mistillitsvoteringen skal holdes tirsdag kl. 12. For å felle justis- og innenriksminister Johansson kreves det at minst halvparten av de 349 medlemmene av Riksdagen stemmer for.

De fire partiene som nå har sagt at da de vil stemme for mistillit, har til sammen 174 seter. Dermed mangler det én stemme for å kunne felle ministeren.

Johansson selv har svart at SD og høyrepartiene snakker høyt og driver med personangrep. Han mener at høyresiden ikke har noen bedre svar på hvordan man skal redusere rekrutteringen til kriminelle gjenger.

