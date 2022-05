Sverige og Finland håper rask Nato-prosess vil beskytte dem mot russiske reaksjoner

Marin varsler at landet vil ta en avgjørelse om å søke medlemskap i løpet av uker. Også i Sverige er nå Nato-medlemskap øverst på agendaen etter Russlands angrep på Ukraina. Men mange er bekymret for hvordan Russland vil reagere dersom Sverige og Finland bestemmer seg for å slutte seg til alliansen.

– Russland vil respondere på en søknad. Det er vi oppmerksomme på, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Hun og Marin er enige om at det er viktig at prosessen fra søknaden er levert og til landene innlemmes i Nato, er så kort som mulig. Først når de to er fullverdige medlemmer trer nemlig alliansens sikkerhetsgarantier i kraft. Inntil da vil de være utsatt for russiske reaksjoner.

– Det viktige er å gjøre prosessen så kort som mulig. Det er i alles interesse at alle land handler så raskt som mulig. Det vil være vår beste sikkerhetsgaranti, sa Marin på en pressekonferanse sammen med de andre nordiske statsministrene onsdag.

De var alle samlet i den danske hovedstaden for å møte Indias statsminister Narendra Modi.

Ønsker garantier fra de store

Marin forteller at de to landene er i dialog med de store Nato-landene USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i håp om at de vil gi noen sikkerhetsgarantier i perioden fram til deres eventuelle søknader blir godkjent av Nato.

Norge, Danmark og Island er alle medlemmer av alliansen og deres statsministre ønsker de eventuelle søknadene fra Finland og Sverige velkomne, men understreker at det til syvende og sist er de to landene som selv må fatte avgjørelsen.

Men dersom de to bestemmer seg for å søke om medlemskap, vil Norge, Danmark og Island ta til orde for at godkjenningen skal skje «samme dag», sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen.

Vil unngå usikkerhet

Verken Marin eller Andersson sa noe om hva slags reaksjoner de frykter fra Russland. Men Støre mener frykten ikke er ugrunnet. Han påpeker at Russland har «uttrykt seg sterkt kritisk og på grensen til aggressivt» mot svenske og finske planer om å søke medlemskap.

– Det har vært krenking av grenser, så det er en situasjon jeg skjønner de tar på alvor. Enhver situasjon som åpner for usikkerhet, er ikke det man ønsker, sier han til NTB.

Han opplyser at en norsk godkjennelse av søknaden kan skje raskt.

– Jeg tror Danmark, Norge og Island vil ha samme holdning. Vi skal være i første rekke for å få til den parlamentsgodkjenningen som trengs. Fra norsk side kan det bli før sommerferien, i sommerferien eller etter sommerferien, alt etter hva timeplanen legger opp til, sa Støre i forkant av et indisk-nordisk toppmøte.

Ifølge VG har Nato startet en prosess som kan bringe Sverige og Finland lynraskt inn i forsvarsalliansen dersom de søker. Prosessen mellom en søknad om medlemskap til Nato fra Sverige og Finland og en formell invitasjon til å bli med i alliansen, kan bli så kort som to uker, ifølge avisens kilder. Deretter må invitasjonen ratifiseres i alle medlemslandene.

