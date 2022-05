Finsk avis: Finlands regjering vil 12. mai kunngjøre Nato-beslutning

President Sauli Niinistö vil diskutere Finlands holdning til Nato-medlemskapet sammen med partilederne og partienes parlamentariske ledere, før han vil holde en pressekonferanse, ifølge Iltalehtis ikke navngitte kilder.

På pressekonferansen er det ventet at han ikke bare skal uttale seg om sitt eget standpunkt til et finsk medlemskap i forsvarsalliansen, men også standpunktet til regjeringen. Det standpunktet er at Finland vil søke om Nato-medlemskap, skriver Iltalehti søndag.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto understreket fredag viktigheten av at Finland og Sverige samkjører sine eventuelle Nato-søknader. Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa søndag at hun ikke ennå har tatt noen avgjørelse om et eventuelt svensk medlemskap.

