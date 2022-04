Zelenskyj frykter flere overgrep

– Fordi dette er slik de russiske styrkene som har invadert landet vårt, farer fram. De er bøller som ikke vet om noen annen måte å gjøre ting på, sa Volodymyr Zelenskyj i en videotale sent søndag kveld.

Han vil at russiske soldaters mødre skal se de likene som ligger strødd i Butsja og andre byer.

– Hvorfor ble vanlige innbyggere i en ellers fredelig by torturert til døde? Hvorfor ble kvinner kvelt etter å ha blitt frastjålet smykker? Hvordan kunne de voldta kvinner og drepe dem foran barna deres? Skjende kroppene deres etter at de var døde? Hvorfor kjørte de over likene med stridsvogner? Hva gjorde den ukrainske byen Butsja mot Russland? spør Zelenskyj i talen.

Ukraina beskylder russiske styrker for overlagte massakrer i Butsja, og tegn på mulige drap på sivile har kommet fram etter hvert som russerne trakk seg ut av området rundt Kyiv. Russland avviser at sivile er drept. FN sier at funn av massegraver reiser alvorlige spørsmål om krigsforbrytelser, og ber om at bevis blir tatt vare på.

