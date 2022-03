Flyktningstrøm til fattige Moldova: – En enorm byrde

Lille Moldova har bare 2,5 millioner innbyggere. Antallet på 355.000 ukrainske flyktninger som på bare tre uker har krysset grensen til landet, tilsvarer så mye som en sjudel av innbyggertallet i Moldova. Polen har tatt imot desidert flest ukrainske flyktninger; nesten to millioner, ifølge UNHCR. Men når man ser på innbyggertallet er den relative byrden langt større for Moldova. Polen har en befolkning på 38 millioner, så to millioner flyktninger utgjør en nittendedel.

[ Forsker: – Jeg kan ikke komme på en annen leder i krigstid som Zelenskyj ]

Kommer til Norge

– Moldova har bedt om hjelp for å håndtere flyktningstrømmen, og Norge vil stille opp, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse torsdag kveld.

Norge vil gjennom en luftbru hente 2.500 ukrainere som har flyktet til Moldova, samt en gruppe pasienter og deres pårørende – til sammen 5.250 personer.

Moldovas utenriksminister Nicu Popescu sa for få dager siden til BBC at landet nærmer seg et bristepunkt når det gjelder å håndtere strømmen av flyktninger fra Ukraina. Popescu sa at Moldova snart går tom for bygninger å huse de mange flyktningene i, og mulighetene til å tilby dem varme og sikkerhet.

Han sier at Moldova er Ukrainas mest sårbare nabo, med få ressurser økonomisk og når det gjelder sikkerhet, helse og utdanning.

Nå gjøres det en innsats fra flere om å avlaste trykket på Moldova. Det er satt opp busser fra Moldova til Romania med støtte fra FNs flyktningorganisasjon UNHCR og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. Opp til tre konvoier om dagen drar fra Moldova.

– Dette er sterkt nødvendig fordi Moldova allerede har mottatt over 300.000 mennesker, hvorav 110.000 har blitt værende. Det er en enorm byrde for et lite land som Moldova med begrensede ressurser, sier Roland Schilling, UNHCRs representant for Sentral-Europa, i en uttalelse.

Veaceslav Ionita, tidligere representant i parlamentet i Moldova, sier til Yahoo News at folk i Moldova har gjort alt de kan for å hjelpe flyktningene fra Ukraina, med transport, husly, mat og andre ting.

Så mange flyktninger har landene rundt Ukraina tatt i mot, i følge FNs flyktningorgan UNHCR. (Dagsavisen)

[ Hvor stor er faren for atomangrep, og hva vil det innebære? ]

Vil inn i EU

Moldova er på størrelse med Vestland fylke, og ligger mellom Ukraina i øst og Romania i vest. Bare om lag fem mil fra grensen til Moldova ligger den ukrainske havnebyen Odesa, som er Ukrainas tredje største by og som regnes som et viktig mål for Russland, både strategisk og symbolsk. Kampene har ikke nådd Odesa ennå, men et fullt russisk angrep på Odesa vil trolig føre til en bølge av flyktninger til Moldova, og vil ifølge Moldovas utenriksminister utgjøre en fullstendig katastrofe for den humanitære situasjonen.

Moldova var i mellomkrigstiden en del av Romania, men ble innlemmet i Sovjetunionen etter andre verdenskrig. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, erklærte Moldova seg uavhengig. Moldova ønsker medlemskap i EU, og leverte nå i mars inn sin formelle søknad om å bli medlem av EU, samme dag som Georgia leverte sin søknad, som en reaksjon på den russiske invasjonen i Ukraina.

Men å bli EU-medlem kan bli vanskelig, både på grunn av landets dårlige økonomi og konflikten om Transnistria, en region i Moldova som i 1990 erklærte seg som egen stat, men som ikke er blitt internasjonalt anerkjent. Russland har «fredsbevarende styrker» stående i Transnistria mot den moldovske regjeringens vilje.

Invasjonen i Ukraina har dessuten fått mange moldovere til å frykte at Moldova eventuelt kan bli et av Russlands neste mål.

[ Putin er ikke helt isolert - her er hans nærmeste venner og allierte ]

Mange ledige jobber

På grunn av dårlige fremtidsutsikter har mange unge moldovere dratt fra landet. Befolkningen er blitt redusert med en million siden tidlig 1990-tall. Omtrent 35.000 unge moldovere drar fra landet hvert år.

– Vi er det eneste landet i Europa med så stor andel migranter, sier Veaceslav Ionita, den tidligere parlamentarikeren, som også er ekspert på offentlige finanser ved tenketanken Institutt for utvikling og sosiale tiltak, til Yahoo News.

Utflyttingen har ført til mangel på arbeidskraft. Ionita sier at de ukrainske flyktningene som blir værende i Moldova faktisk kan bidra positivt for Moldova, siden de kan fylle ledige jobber der. Men uansett er antallet som nå kommer på en gang for mye å bære alene for den lille staten.

[ Fremmedkrigere fristet til penger i Ukraina ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen