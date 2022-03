FHI om økende koronasmitte i flere land: – Gir en viss uro

– Nå ser vi at smitten øker igjen i flere land. Det gir en viss uro, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

I slutten av februar begynte smitten å øke igjen i blant annet Tyskland, Finland, Nederland, England og Sveits.

En analyse fra NBC News viser at smittetrenden er økende i nesten halvparten av de europeiske landene.

I Norge går smitten ned i omtrent alle fylker, og toppen av smittebølgen ble trolig nådd for én eller to uker siden, ifølge FHI.

Det kan oppstå ny smitte, sier Forland, men han understreker at Norge er godt rustet hvis det skulle komme en ny virusvariant eller en ny smittebølge.

– Situasjonen er en helt annen nå som vi har en gjennomvaksinert befolkning hvor mange også har vært gjennom en infeksjon. Det gjør oss godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis det skulle komme en ny variant, sier Forland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog følger også nøye med på situasjonen i de europeiske landene.

– Det er mulig at vi kan få en slik situasjon i Norge også, men vi tror at smitten nå går gradvis nedover. Noen garanti har vi ikke for dette, men foreløpig ser det bra ut, sier Guldvog.

Han tror heller ikke det er sannsynlig at en ny variant vil ta over i Norge.

