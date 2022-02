Zelenskyj takket nei til å bli evakuert – sier han blir for å kjempe i Kyiv

– Jeg er her. Vi kommer ikke til å legge ned noen våpen. Vi skal forsvare landet vårt, fordi våre våpen er vår sannhet, sier han i det som ser ut til å være et mobilopptak han har laget selv.

I opptaket avviser han påstander om at han har overgitt seg eller flyktet, og sier at det verserer mye falsk informasjon der ute.

På Twitter sier Zelenskyj at vestlige partnere skal sende våpen for å hjelpe Kyiv i kampen mot Russland.

– En ny dag på den diplomatiske frontlinjen startet med en telefonsamtale med Emmanuel Macron, tvitret Zelenskyj om den franske presidenten.

– Våpen og utstyr fra partnerne våre er på vei til Ukraina. Anti-krig-koalisjonen virker!

Også natt til lørdag sto han fram på et videoopptak sammen med blant annet landets statsminister, da utendørs ved presidentpalasset.

– Landets skjebne avgjøres akkurat nå, sa han da, og advarte mot at Russland var ventet å starte stormingen av hovedstaden.

Zelenskyj har sagt nei til å bli evakuert

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha avvist et tilbud fra USA om å bli evakuert fra hovedstaden Kyiv.

– Kampen skjer her. Jeg trenger ammunisjon, ikke å få sitte på med noen, sa Zelenskyj ifølge en høytstående amerikansk etterretningskilde med direkte kjennskap til samtalen. Kilden beskriver Zelenskyj som optimistisk.

Invasjonsstyrker fra Russland nærmet seg Ukrainas hovedstad natt til lørdag, i det som beskrives som en antatt omringing av byen etter å ha rammet flere byer og militærbaser rundt om i landet med luftangrep.

Zelenskyj viste seg fram på et videoopptak sent fredag kveld utenfor presidentpalasset. Han ba folk forberede seg på en vanskelig natt og sa at Russland vil forsøke å storme byen.

