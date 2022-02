Dette er en kamp om demokratiets framtid

Det du skal i gang med å lese nå, er ikke et forkastet manus til en spinnvill politisk thriller. Det er fortellingen om det storpolitiske spillet som foregår rett utenfor din egen stuedør.

På begynnelsen av 2000-tallet ble den velstående forretningskvinnen Julija Tymosjenko president i Ukraina etter oransjerevolusjonen. Hun ønsket at Ukraina skulle orientere seg mot Europa, og bli medlem av både EU og Nato. Men i 2010 tapte hun for den mer Putin-vennlige motkandidaten Viktor Janukovitsj, med svært liten margin. En viktig støttespiller i hans kampanje var den amerikanske lobbyisten Paul Manafort. Han mottok enorme pengebeløp som takk for sine tjenester. Julija Tymosjenko ble dømt for maktmisbruk og kastet i fengsel. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen uttalte senere at dommen mot henne var «politisk og vilkårlig.»

Autokrater i alle land vil trives og vokse i en slik verden. Demokratiet, ikke bare i USA, men også i Europa, vil være alvorlig truet.

Her i Vesten er nok Paul Manafort mer kjent som en av tidligere president Donald Trumps viktigste støttespillere, og kanskje aller mest for de mange tiltalene og dommene han fikk i kjølvannet av etterforskningen av russisk påvirkning på det amerikanske presidentvalget i 2016, der Trump vant en knepen seier over Hillary Clinton.

Den første riksrettstiltalen mot Donald Trump kom etter avsløringer om at han truet med å holde økonomisk bistand til Ukraina tilbake hvis ikke landet utleverte ufordelaktige opplysninger om Joe Bidens sønn, Hunter Biden, før presidentvalget i USA i 2020. Et valg Donald Trump tapte, men som han siden forsøkte å annullere ved å oppfordre til kupp. Det fjernet vel den siste rest av tvil hos alle tenkende mennesker om hva vi har med å gjøre her: En autoritær, antidemokratisk og svært farlig mann. Det var den nåværende presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, som sto opp mot Trump i 2020. Nå har Vladimir Putin invadert Ukraina for å avsette ham. Donald Trump har sagt at han synes Putins manøver er genial.

Krigen i Ukraina er en tragedie, og et brutalt og grusomt overgrep mot det ukrainske folk. Først og fremst. Det Putin gjør, er en forbrytelse. Det er ukrainerne som skal ha vår solidaritet og støtte nå. Likevel er det viktig å se det større bildet samtidig. Historien de 20 siste årene har lært oss at det som skjer i Ukraina, ikke blir i Ukraina. Krigen kommer til å få enorme, globale politiske konsekvenser. EUs president Ursula von der Leyen sa det slik torsdag: «Russlands mål er ikke bare Donbas. Målet er ikke bare Ukraina. Målet er stabiliteten i Europa og hele den internasjonale fredsorden.»

Dette ser bekmørkt ut.

En kamp mot Russland kommer til å bli dyrt for oss. Men det finnes ikke noe alternativ her. Denne kampen må vi ta – sammen.

Putins hovedmål er opplagt å rane til seg Ukraina som en del av et stor-russisk rike, og å ekspandere sin egen makt inn i det han oppfatter som sin egen interessesfære. Men er han strategisk og i stand til å tenke langt fram, vil han få øye på noen andre solide gevinster for ham, også. Kanskje blir Sverige og Finland skremt fra å fortsette tilnærmingen og muligens innmeldingen i Nato. Og kanskje klarer han å svekke president Joe Biden så mye, blant annet ved hjelp av svært høye energipriser, at republikanerne tar tilbake både Representantenes hus og Senatet ved mellomvalget senere i år.

Republikanerne er allerede i gang med forsøk på å bidra til denne svekkelsen. Den ene trumpisten etter den andre gikk ut på sosiale medier fredag med ulike meldinger om at Biden er svak og ikke egnet til å være øverstkommanderende i krig. Klarer de det, er det gjennomtrumpifiserte republikanske partiet i posisjon til å manipulere og undergrave presidentvalget i 2024 slik at de får innsatt Donald Trump, eller en trumpist, i Det hvite hus igjen.

Det vil i så fall være en stor seier for Putin. Da vil han igjen ha en alliert bak skrivebordet på Det ovale kontor. Og Nato vil være alvorlig svekket. Det var nærmest et mirakel at Jens Stoltenberg, ved blant annet å smigre Trumps oppblåste ego, klarte å holde USA om bord fra 2016 til 2020. Det er langt fra sikkert at hans etterfølger får til det samme. I alle tilfeller vil den amerikanske sikkerhetsgarantien Norge og andre europeiske land er så avhengig av, da være mye svakere. Det er skummelt for oss, og det er livsfarlig for land øst og sentralt i Europa som Putin vil kunne mene er hans rettmessige vasaller.

Det er ikke skjebnebestemt at det må gå sånn. Vi må gjøre det vi kan for at det ikke skal skje. Kanskje vil aggresjonen føre til at Sverige og Finland får et større behov for å orientere seg mot Nato. Kanskje vil Putins lakeier bli upopulære når flere får øynene opp for hvilket politisk rovdyr han er. Og kanskje – faktisk sannsynligvis – kommer sanksjonene som Vesten nå ruller ut til å svekke Putins og hans allierte oligarkers makt verden over, massivt og for godt.

Putins globale nettverk av manipulasjon og påvirkning er avhengig av å bli finansiert av skitne penger som stammer fra korrupsjon og tyveri. Ifølge økonomene Filip Novokment, Thomas Piketty og Gabriel Zucman er så mye som 85 prosent av overskuddet på det russiske statsbudsjettet ranet av kleptokratene i Kreml og plassert i utenlandske banker. Når disse bandittene ikke lenger har tilgang på pengene sine, kan de heller ikke bruke dem til å undergrave demokratier ved å spre feilinformasjon og manipulasjon. Det vil være et stort framskritt for alle frie demokratier dersom den digitale giften fra Kreml blir eliminert.

En kamp mot Russland kommer til å bli dyrt for oss. Vi risikerer cyberangrep og skyhøye strømpriser i lang tid. Men det finnes ikke noe alternativ her. Denne kampen må vi ta – sammen.

Man skal unngå å hitle folk. Det er en god regel. Likevel kan det være greit å huske at da Hitler invaderte Polen i 1939, etter først å ha tatt seg til rette i Østerrike og Tsjekkoslovakia, markerte det begynnelsen på et seks år langt mareritt av utenkelige dimensjoner. Men det markerte også begynnelsen på slutten for Hitlers terrorregime i Tyskland og Europa. La oss håpe det samme gjelder denne gang – og at slutten på Putin kommer raskere og til en lavere pris.

