Hillary Clinton deler seierstalen hun planla i 2016 – og blir rørt

– Jeg går rett på ett av mine mest synlige tap, og deler denne talen, som jeg hadde håpet å holde om jeg hadde vunnet valget i 2016, innleder Hillary Clinton videoen, som er del av den amerikanske TV-kanalen NBCs legendariske aktualitetsprogram Today Shows såkalte «master class».

Det hun kaller «ett av» sine verste tap, var selvsagt at hun tapte presidentvalget i 2016, mot Donald Trump. Planen hadde hun skrevet klar til valgnatta 8. november 2016. I stedet ble det, som alle husker, Donald Trump som fikk den æren.

– Jeg har aldri delt talen med noen. Har aldri lest den høyt. Men den er med på å oppsummere hvem jeg er, hva jeg tror på, og hvilket håp jeg hadde for den typen land jeg ønsker for mine barnebarn, og for verden, som jeg mener er Amerika på sitt beste, fortsetter den tidligere presidentkandidaten, før hun starter på selve talen.

[ Eksperter: Dette er det lureste vi kan gjøre mot koronasmitte (+) ]

Sterkt demokrati …

I den sier hun blant annet følgende til amerikanerne:

– I dag sendte dere en beskjed til hele verden. Våre verdier står. Demokratiet vårt er sterkt. Og mottoet vårt gjelder ennå: e pluribus unum. Av mange, en. [ …]

Hadde hun vunnet, ville Hillary Clinton blitt USAs første kvinnelige president, et poeng hun selvsagt vier en stor del av talen til:

– Jeg har møtt kvinner som ble født før kvinner hadde stemmerett. De har ventet i hundre år på dette øyeblikket. Jeg har møtt små gutter og jenter som ikke forstår hvorfor en kvinne aldri har vært president før. Nå vet de, og verden vet, at i Amerika, kan hver eneste gutt og hver eneste jente vokse opp til å bli det de drømmer om – til og med president i USA. Dette er en seier for alle amerikanere. Menn og kvinner. Gutter og jenter.

[ Hun fikk Jonas Gahr Støre til å si pule. På TV ]

Brubygger

Hun snakker også om hvor delt landet er, og om sitt ønske om å bygge bru mellom ulike grupper:

– Et Amerika der kvinner er respektert og innvandrere velkomne. Der vi hyller (krigs-) veteraner, støtter foreldre, og betaler arbeidere rettferdig. Et Amerika der vi tror på vitenskap, der vi ser forbi folks funksjonsnedsettelser og ser deres muligheter, der ekteskap er en rettighet og diskriminering er feil. Samme hvem du er, hvordan du ser ut, hvor du kommer fra, og hvem du elsker. Et Amerika der alle teller og alle har en plass. Det inkluderer absolutt alle som stemte på andre enn meg, eller som ikke stemte i det hele tatt.

[ – Skal det være munnbind, skal det være spritvask, skal man ta en tredje dose, en fjerde dose og så videre? Viljen og meningen bak det hele er nok god, men det er det voldsomme trykket på at helsemyndighetene til enhver tid skal kommunisere [...] kan føre til usikkerhet og forvirring hos mange mennesker. ]

Rørt av moren

Da Hillary Clinton snakker om moren sin, Dorothy Howell Rodham, som døde i 2011, må hun svelge flere ganger, tydelig rørt. Moren hadde en vanskelig barndom preget av foreldrenes omsorgssvikt. Hun var bare barnet da hun måtte ta jobb som hushjelp og klare seg selv. Hillary Clinton tenker på hvor fantastisk det ville ha vært for henne å oppleve at datteren ble president.

– Jeg tenker på moren min hver dag. Noen ganger tenker jeg på henne på toget [som brakte henne til California, der hun ble mishandlet av foreldrene]. Jeg skulle ønske jeg kunne gå ned midtgangen og se henne sitte på togets treseter, mens hun passet sin enda yngre søster. Alene. Livredd. Hun vet ikke ennå hvor mye hun vil måtte lide. Hun vet ikke at hun vil finne styrke til å unnslippe lidelsen. Hele framtida er ukjent. Jeg drømmer om å sette meg ved sida av henne og si «se på meg. Hør på meg. Du overlever. Du får en god familie selv. Og tre barn. Og samme hvor vanskelig det er å se for seg, vil datteren din vokse opp og bli president i USA», sier Hillary Clinton i det som skulle vært en seierstale.

Dette sa hun under talen hun faktisk måtte holde etter hun tapte valget:

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen