Fikk Jonas Gahr Støre til å si pule på TV

Navn: Martha Antonette Solli (28)

Aktuell med: Har laget programserien «Gutter mot verden» på NRK

For et fantastisk navn du har. Er du i slekt med fransk adel?

– Nei, det er faktisk nordnorsk. Men mange har spurt om jeg er fransk.

Hvorfor ville du lage et program om gutter og menn?

– Jeg har først og fremst en opplevelse at vi er mer splitta enn før og at verden oppleves mer polarisert. Det er flere som stiller spørsmål ved ting jeg aldri ville kommet på å stille spørsmål ved.

Hva har gutta i serien felles?

– Fellestrekket er nok at de kanskje føler at de ikke passer inn eller at de ikke får plass i storsamfunnet. Det er forskjellige former for utenforskap, både de akseptable og de som storsamfunnet ikke aksepterer.

Mange av dem oppfatter at meningene deres er uakseptable?

– Ja, men det er stort spenn her. Vi har med alt fra menn som bare er ensomme til menn som har ekstreme, politiske holdninger og ekstreme tanker om kjønn for eksempel. Han ene som snakker om at han ikke får seg kjæreste, han oppfattes nok ikke som ekstrem.

Det blir sagt av en av gutta at er du hvit heterofil mann blir du født med en straff hengende over hodet?

– Det er fryktelig, men det er nok en følelse blant en del unge menn at de ikke har noen rett til å klage. At om de ikke lykkes så har de bare seg sjøl å takke. Det er følelse som har dukket opp hos mange av de vi har snakket med både på og av skjerm.

Flere i serien sier nettforumet 4chan har et ufortjent dårlig rykte. Hva er det verste du har sett i dette forumet?

– Det er nok humor og memes som går på Utøya og Anders Behring Breivik.

Mange av de som bruker forumet er drittlei feminister. «Tits or get the fuck out» er et uttrykk som går igjen der, hva betyr det?

– Nå skal jeg prøve å forklare slik jeg er blitt fortalt gjennom arbeidet med denne serien: det betyr at om jeg deltar i en debatt på et forum som er anonymt og bringer inn det faktum at jeg er kvinne, så gagner ikke det samtalen overhodet. Den eneste verdien det har i en slik diskusjon er hvis jeg vil vise puppene mine. For ingen er interessert i at jeg er dame.

Skyver kvinner kjønnet sitt foran seg i debatter mer enn menn gjør?

– Det skal jeg ikke bevege meg utpå å si noe om.

Men du, jeg måtte gni meg både i øynene og ørene da Jonas Gahr Støre dukket opp på skjermen og snakker om å få pult. Wow???

– Det peaka min journalistiske karriere da jeg fikk Jonas Gahr Støre til å si «pult». Var ikke det ganske gøy?

Jo, jeg måtte spole fram og tilbake flere ganger jeg – plutselig ble han så folkelig.

– Jeg fikk om mulig enda mer sansen for han etter det, ja. Vi snakka litt i forkant og jeg sa at dette er jo et program for unge folk, så vi må legge språket i den gata. Og da sa han faktisk «pult» på TV. Jeg måtte tekste til alle vennene mine i etterkant og skryte.

Men du, hvem er denne Chad som alle snakker om?

– Det er incels-sjargong for han kjekkasen som kan velge og vrake i damer og som får ligge overalt.

Når ble det vanlig å si «å hate på» noen? Det heter da virkelig «å hate noen»?

– Åh hjelp, håper ikke jeg sier det? Jeg vet ikke. Kanskje det har sneket seg inn i måten vi snakker på. Å «hate noen» høres mye sterkere ut enn å «hate på noen» …

La oss ikke henge oss opp i det om det er pinlig. La oss ta de faste. Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er jeg Martha som henger med mine barndomsvenner fra Levanger. En fin gjeng!

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er to. Klaus Hagerup «Landet der tiden var borte» – den leste pappa for oss på senga. Det er den boka som sitter mest igjen hos meg av alle de bøker jeg har lest, og jeg kan nærmest høre pappas stemme og bli hensatt til det gamle barnerommet når jeg tenker på den boka. Og så må jeg ta med Nina Lykkes «Full spredning».

Er det noe du kunne gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Der må jeg bli politisk korrekt og si klimasaken. Det er den store saken nå, som vi må få ordna opp i.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Åh, kan jeg ta med mer enn en person?

Ja visst!

– OK, først Beyoncé. Og så alle medlemmene i Rolling Stones. Og så bestemora mi.

Wow. Rolling Stones, de er til bestemora di, de da?

– Nei, de er til meg de også. jeg er vokst opp i et hjem med mye musikk, og elsker Rolling Stones.