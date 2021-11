Land i Europa strammer inn for reising

En rekke europeiske land strammer nå inn for innreise også for reisende fra andre land i Europa, etter at omikron-varianten ble gjort kjent. Noen hadde allerede begynte å stramme inn på grunn av den økte smittespredningen man har sett i Europa de siste ukene.

Dette er noen av tiltakene som gjøres:

Storbritannia har gjeninnført kravet om PCR-test og karantene fram til negativt testresultat for alle innreisende, bortsett fra dem som kommer fra Irland.

Sveits har innført ti dagers karantene og negativ PCR-test for personer som ikke har oppholdstillatelse eller sveitsisk statsborgerskap som kommer fra 19 land som har «varianter av bekymring», deriblant enkelte europeiske land; Storbritannia, Nederland, Belgia og Tsjekkia.

Spania har strammet inn innreisereglene, og krever at reisende fra Storbritannia må være fullvaksinert – de kan ikke lenger kun vise til en negativ test.

Polen har innført 14 dagers karantene for alle som kommer utenfra Schengen-sonen.

Portugal innførte krav om negativ test før man reiser inn i landet, et tiltak som kom før omikron ble kjent.

Utløpsdato på koronapass

Men allerede før omikron-varianten ble oppdaget, ble det planlagt endringer i reiseregler for EU, både når det gjelder reiser internt i EU/EØS og reisende som kommer utenfra. EU-kommisjonen la i forrige uke fram et forslag om å innføre en utløpsdato for koronasertifikatenes gyldighet når det gjelder reising. Kommisjonen har foreslått at koronasertifikatet vil være gyldig i ni måneder etter fullvaksinering, men at sertifikatet vil få forlenget gyldighet når man tar den tredje dosen for å øke beskyttelsen. Litt av poenget med forslaget var å få folk til å ta den tredje dosen, skriver Politico. For reiser innenfor EU skal dette innføres i januar, er forslaget. Uvaksinerte må fortsatt teste seg.

I tillegg til dette har EU-kommisjonen i planen fra forrige uke foreslått at EU ikke lenger skal operere med en liste over alle land man kan reise fra uavhengig av vaksineringsstatus. EU ønsket å åpne for at alle som er fullvaksinerte kan komme inn uansett hvilket land de er fra – slik at innreiseregler kun er basert på den individuelle situasjon, og ikke hvilket land man er fra.

Men etter at omikron ble oppdaget er det mer usikkert hva som blir reglene, og en full omlegging er lagt på is inntil man vet mer, skriver Politico. Mandag diskuterte EU-landene hva som bør gjennomføres av planen som ble foreslått før omikron kom. Det kan ligge an til at landene er villige til å gå videre med planen om å gi vaksinesertifikatet en utløpsdato, slik at folk må ta den tredje dosen for å få beholde gyldigheten. Det er likevel ulike meninger om dette blant landene – enkelte ønsker at det skal være gyldig i 12 måneder etter andre dose, fordi de ikke tror de rekker å tilby en tredje vaksinedose raskt nok.

Omikronvarianten har imidlertid ført til at EU-land trolig inntil videre vil avvente litt før de bestemmer seg for å støtte endringen som vil innebære at man kun ser på individuell vaksinestatus og ikke hvilket land man kommer fra. Akkurat nå sitter man på gjerdet og vil avvente hva slags konsekvenser spredningen av omikron får. Selv om reglene etter hvert skulle bli vedtatt, vil det være opp til hvert land om de skal innføre dem.

Var i Nederland tidlig

EU skal holde et toppmøte om situasjonen rundt omikron i slutten av denne uka eller tidlig neste uke, i et forsøk på å lage en felles tilnærming til håndteringen, inkludert boostervaksiner, skriver The Guardian.

I Europa er omikron per tirsdag ettermiddag påvist i Danmark, Storbritannia, Sverige, Belgia, Tyskland, Tsjekkia, Østerrike, Nederland, Italia og Portugal.

Mye tyder på at omikron-varianten har vært i Europa lenger enn man først har antatt: Tirsdag kunngjorde Nederlands helsemyndigheter at varianten er blitt funnet i to covid-19-tester som ble tatt i Nederland allerede 19. og 23. november. Landet er også i gang med å teste flere eldre prøver, for å se hvor langt smitten har spredt seg.

---

Omikron-varianten

Omikron er en mutert utgave av koronaviruset SARS-CoV-2, også kjent som covid-19.

Ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Første bekreftede tilfelle stammer fra en prøve tatt 9. november.

Har 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker.

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten.

Ifølge Sør-Afrikas National Institute for Communicable Diseases (NICD) er det foreløpig ikke rapportert om noen uvanlige symptomer blant personer smittet av den nye varianten. Flere smittede er symptomfrie.

---