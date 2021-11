Disse symptomene har omikron-smittede i Sør-Afrika

Så langt er det for tidlig å fastslå hvorvidt den nyoppdagede koronavarianten omikron har annerledes symptomer enn tidligere varianter. Men en av de første legene i Sør-Afrika som oppdaget pasienter med det som viste seg å være den nye omikron-varianten, rapporterer om det. Doktor Angelique Coetzee, som driver et legekontor i Pretoria, oppdaget noen uvanlige tilfeller av koronasmittede, noe som i sin tur førte til at man oppdaget omikronvarianten. Hun har i intervjuer fortalt at pasientene hun har møtt har hatt milde symptomer.

Slapphet

Det hele begynte med at hun møtte personer som hadde det hun mente var uvanlige symptomer. En pasient som kom inn var veldig slapp og hadde vondt i kroppen og litt hodepine. Han hadde ikke sår hals, ingen hoste, ingen tap av lukt- og smakssans, som ellers ofte er meldt ved covid-19.

Både denne pasienten og resten av familien testet positivt.

– Alle hadde veldig, veldig milde symptomer, forteller Coetzee i et intervju med programleder Andrew Marr, som har sitt eget program på BBC.

Hun fikk flere pasienter samme dag som alle testet positivt, men med et symptommønster som ikke passet helt med deltavarianten. Hun tok kontakt med den rådgivende komiteen for vaksiner til regjeringen, og sa at noe var annerledes. Dette førte til at den nye varianten ble påvist.

– Det vi ser i Sør-Afrika, og jeg er i episenteret, er ekstremt milde tilfeller. Vi har ikke lagt inn noen pasienter. Jeg har snakket med kolleger av meg som sier det samme, sier Coetzee til BBC.

Hun sier slapphet er et hovedsymptom blant dem hun har møtt. I tillegg har de mild hodepine, ømhet i kroppen og i noen tilfeller en litt kløende (men ikke særlig sår) hals, eller litt hoste.

– Det interessante er at alle pasientene som hadde veldig vondt i halsen testet negativt, sier Coetzee, ifølge La Repubblica.

Men dette er foreløpige funn blant kun en liten gruppe pasienter. WHO sier det foreløpig ikke er noe informasjon som tilsier et annet symptombilde enn ved tidligere koronavarianter.

De fire vanligste symptomene ved koronavirus generelt er ifølge WHO hoste, feber, slapphet og sår hals. Av disse er det altså kun slapphet pasientene til Coetzee meldte om. På WHOs liste over mindre vanlige symptomer (generelt ved koronasmitte) finner man sår hals, hodepine, vondt i kroppen, diaré, kløe på huden, uvanlig farge på fingre og tær, røde og irriterte øyne.

For tidlig

En rekke land har innført innreiseforbud eller kraftigere restriksjoner for reisende fra det sørlige Afrika for å hindre innførsel av omikronsmitte. På spørsmål fra Andrew Marr om hvorvidt Angelique Coetzee syns Storbritannia, USA, Israel og Europa, har fått unødvendig panikk, svarer Coetzee dette:

– Jeg tror dere har det i landet deres allerede, uten å vite det.

Og omikron blir oppdaget i stadig flere land. Per mandag ettermiddag var varianten blitt påvist i Sør-Afrika og Botswana, og i tillegg har følgende land påvist smittetilfeller per mandag ettermiddag: Danmark, Storbritannia, Belgia, Tyskland, Tsjekkia, Østerrike, Nederland, Italia, Portugal, Australia, Hongkong, Canada, Israel.

Men Angelique Coetzee understreker at det fortsatt er tidlig å fastslå noe. Man vet ikke ennå hvordan varianten vil virke på eldre og sårbare personer. De fleste pasienter hun har møtt har vært rundt 40 år eller yngre. Hun sier om lag halvparten av dem har vært uvaksinert. Etter den første pasienten 18. november har hun tatt imot to-tre hver dag.

– Det vi er bekymret for nå er om vi vil se flere alvorlig syke når eldre, uvaksinerte personer blir smittet av den nye varianten, sier Coetzee i et intervju med The Telegraph.

Land i Europa har en langt eldre befolkning enn Sør-Afrika. I Sør-Afrika er bare 6 prosent av befolkningen over 65 år, ifølge tall fra Verdensbanken. I Norge er andelen 18 prosent, i Italia enda høyere: 23 prosent – og i Japan hele 28 prosent, ifølge den samme statistikken.

Richard Lessells, spesialist i infeksjonssykdommer i Sør-Afrika advarer også om at det er for tidlig å si noe om hvor hardt rammet man kan bli av omikronvarianten.

– Vi hører en del leger si at alle tilfellene er milde. Jeg tror vi må være litt forsiktige rundt dette, for det har stort sett vært snakk om yngre personer, og som vi vet har de ikke stor risiko for å bli alvorlig syk uansett, sier han til sørafrikanske News24.

Det er dessuten kort tid siden man oppdaget de første tilfellene, og det tar ofte en uke eller to før smittede eventuelt blir lagt inn.

WHO: – Svært høy risiko

Omikronvarianten av covid-19 vil trolig spre seg over hele verden, sa Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag.

– Omikronvarianten vil trolig spre seg internasjonalt og utgjør en svært høy risiko. Nye store smitteøkninger kan få alvorlige konsekvenser i noen regioner, sier organisasjonen i en uttalelse.

Det som gjør at varianten har vekket oppsikt, er at den har et rekordhøyt antall mutasjoner, altså at den skiller seg enda mer fra det opprinnelige viruset enn tidligere varianter.

Det er sannsynlig at varianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge, men det er så langt lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, ifølge Folkehelseinstituttets risikorapport som ble levert søndag.

Man vet ikke hvor godt de eksisterende vaksinene virker på den nye varianten. Vaksineprodusentene kan justere sine vaksiner, og medisinsk sjef Paul Burton i vaksineprodusenten Moderna sier en justert vaksine kan være tilgjengelig tidlig i 2022 hvis det er behov for det.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa har reagert kraftig på at mange land har innført innreiseforbud fra land i det sørlige Afrika.

– Vi ber alle land som har innført innreiseforbud fra vårt land og våre søsterland i det sørlige Afrika, om raskt å omgjøre dette og oppheve forbudet før det blir gjort ytterligere skader på våre økonomier, sa Ramaphosa søndag.

Han får støtte av Matshidiso Moeti, WHOs generaldirektør for Afrika, som påpeker at varianten allerede er påvist i flere regioner i verden, og som mener er reiserestriksjoner mot Afrika et angrep på global solidaritet. Sør-Afrika har fått ros internasjonalt for å ha oppdaget varianten tidlig.

Eksperter mener innreiseforbud kan kjøpe andre land tid og bremse importsmitten, men at omikronvarianten uansett vil komme og spre seg.

