Klare før klimatoppmøte: – Første sjanse siden Paris til storstilt gjennomgang

I november møtes verdens land til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, få måneder etter at både Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel har gitt klar beskjed om hva som må skje framover. En rapport fra IEA sier at det ikke trengs noen nye olje- eller gassfelt hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader, mens IPCCs nylige rapport slår fast at klimaendringene skjer nå, og må behandles som en umiddelbar trussel.

Mye står på spill i Glasgow, sier Storbritannias ambassadør Richard Wood.

– Det er første sjanse siden Paris til å virkelig få en storstilt gjennomgang av der vi er, og sette verden tilbake på sporet. Det er utrolig viktig at verden kommer til Glasgow med fokus på å gjøre framgang, sier Wood til Dagsavisen.

Parisavtalen ble undertegnet under klimatoppmøtet i 2015, og målet om å unngå en temperaturstigning på mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå, ble satt. Uten store kutt i utslippene av klimagasser de kommende tiårene vil både 1,5-gradersmålet og 2-gradersmålet ryke, ifølge den nye IPCC-rapporten.

Glasgow-møtet vil ikke resultere i en ny avtale sånn som i Paris, sier Wood. Men det er en mulighet til å skru til og prøve å øke tempoet mot å nå det som ble avtalt i Paris.

Håper på netto null-mål

Mange vanskelige temaer venter, og Wood tror en forventning er en felles forpliktelse om at utslippene skal ned til netto null innen 2050.

– Vi håper absolutt at det er mulig, sier han.

Storbritannias ambassadør Richard Wood i Bardufoss i 2019. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

Før klimatoppmøtet i 2015 foreslo Norge nettopp netto null-utslipp av klimagasser innen 2050.

Britene vil også at land skal komme fram til ambisiøse nasjonale forpliktelser før møtet.

Etter at Joe Biden tok over som president i USA har landet igjen sluttet seg til Parisavtalen. Det har stor betydning for Glasgow-møtet, sier Wood. Ikke bare i form av USAs tungvekter innen klima, klimautsending John Kerry, men også fordi USA har stor påvirkningskraft. Wood mener vi ikke må undervurdere hvor stor betydning det har at store og viktige land jobber mot det samme.

Kritikk på hjemmebane

Koronapandemien har også påvirket COP26. Møtet skulle opprinnelig holdes i fjor, men ble skjøvet ett år fram. Flere tiltak er på plass for å sørge for at det er mulig å holde et fysisk møte i den skotske byen, blant annet ved å sikre vaksiner til delegasjoner som skal delta. I tillegg er det gjort mye på politikk-fronten, sier Wood.

I opptakten til toppmøtet har det imidlertid kommet kritikk mot den politiske ledelsen i Storbritannia. Både mot klimapolitikken, men også av forberedelsene foran klimatoppmøtet, som Dagsavisen tidligere har skrevet om.

– Det som bekymrer en del folk akkurat nå er at det ikke virker som om det er den enorme diplomatiske innsatsen fra Storbritannia, som er vertskap, som vi kunne ha ventet oss, sa Damien Carrington, klimaredaktør i The Guardian, i avisens podkast Today in Focus, tidligere i august.

Han mener det var et annet trykk før klimatoppmøtet i Paris i 2015. Den øverste politiske ledelsen har ikke satt nok tyngde bak forarbeidet så langt, mener Carrington og observatører BBC har snakket med.

COP26-president Alok Sharma. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Det har vært litt vanskeligere i år på grunn av koronakrisa, sier ambassadør Wood til kritikken. Men COP26-president Alok Sharma, som også er britisk regjeringsmedlem, har besøkt så mange land som mulig for å blant annet høre hvilke temaer og utfordringer de ønsker at skal tas opp i Glasgow.

De har også jobbet med partnere. Selv om det kanskje ikke har sett ut som om det er myndighetene som står bak, er alt gjort med mål om å komme til enighet på COP, sier Wood.

– Vi mener at vi har vært involvert på mange ulike områder. Vi har prøvd å ikke bare gjøre det som myndigheter, fordi noen reagerer bedre på eksperter, sivilsamfunnet og andre som snakker til dem, fortsetter han.

– Folk vil kanskje kritisere og sammenligne, og det er helt ok. Jeg tror kanskje at folk ikke har sett all den aktiviteten som har pågått på mange ulike nivåer.

Alok Sharma har for øvrig fått klimakritikk for egen reisevirksomhet. I løpet av de siste sju månedene har han flydd til 30 land, skrev The Guardian tidligere i august. Labours David Lammy mener det ikke er å gå foran med et godt eksempel, mens De grønnes Jenny Jones tidligere har anklaget Sharma for å være hyklersk.

Myndighetene svarte at det er avgjørende med samtaler ansikt til ansikt i forsøk på å oppfordre land til å kutte utslippene sine.

