Mens hoteller, restauranter og reiseselskaper i Europa ser ut til å gå litt lysere tider i møte allerede fra denne sommeren, må mange fattige land vente enda lenger før sårt tiltrengte inntekter fra den globale turismen kommer inn igjen.

Mangel på vaksiner bremser gjenåpningen og vil påføre de fattige landene enda større tap i turistnæringen enn land som har mange vaksinerte. Dermed kan vaksineskjevheten forsterke det økonomiske tilbakeslaget i turismen i disse landene, anslår FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) i en rapport som kom ut denne uka og ble presentert sammen med Verdens turistorganisasjon (UNWTO).

Slik kan det ramme ulikt

Turistnæringen i hele verden har vært hardt rammet av koronapandemien i nesten halvannet år. Det har lenge vært klart at det gir store inntektstap som særlig rammer land som har turisme som en viktig inntektskilde.

Men i den nye rapporten kommer FN med tallfestede anslag som viser hvor ulike utslag det kan gi i turistnæringen i 2021 at vaksinefordelingen er så skjev globalt:

I et scenario der man tar i betraktning hvor ulikt forskjellige land har kommet i vaksinering, anslår FN at land som har vaksinert få kan få en reduksjon i turismen på 75 prosent sammenlignet med normalen, mens land som har vaksinert relativt mange, kan få en reduksjon på «bare» 37 prosent.

I Kenya er turismen svært viktig for økonomien. Koronavaksineringen har kommet svært kort der og ellers i Afrika, men disse ansatte i turistbransjen fikk vaksine i Nairobi i april i år. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)

Land med høy vaksineringsgrad regnes som land som hadde vaksinert over 50 prosent av befolkningen med minst en dose innen utgangen av mai. Det var 55 land, inkludert store turistdestinasjoner som USA, Italia, Frankrike og Spania.

Scenarioet er et av tre som legges fram for turismen i 2021, og det eneste der man ser for seg en inndeling ut fra vaksineringsgrad i ulike land.

De to andre scenarioene ser kun på den generelle nedgangen i turismen internasjonalt:

Det ene scenarioet er at reduksjonen i turistankomster globalt blir som i 2020. Da var gjennomsnittet i nedgangen av turistankomster 74 prosent i forhold til året før, med store forskjeller fra land til land.

Det andre scenarioet er mer optimistisk, og anslår en nedgang i turistankomster på 63 prosent i gjennomsnitt.

Rapport: Vil ta tid

De økonomiske konsekvensene for verdens turistnæring kan bli på over 4.000 milliarder dollar for årene 2020 og 2021, ifølge FN-rapporten.

I de fleste utviklingsland ble antallet turistankomster redusert med mellom 60 og 80 prosent i 2020 fra året før. Blant populære turistmål var for eksempel reduksjonen i ankomster til Thailand på 83 prosent, Vietnam 79 prosent, Kenya 72 prosent og Sør-Afrika 70 prosent, ifølge rapporten.

– Turisme er levebrødet for millioner. Mer vaksinering, som kan beskytte samfunnet og sørge for en trygg omstart for turismen, er helt avgjørende for å få tilbake arbeidsplasser og sårt tiltrengte ressurser, sier UNWTOs generalsekretær Zurab Pololikasjvilij i en uttalelse.

Vaksineringsgraden i ulike land i verden varierer enormt, fra alt mellom 1 og nær 70 prosent av befolkningen, når man ser på hvor mange som har fått minst en dose, ifølge Our World in Data.

– På grunn av dette er det usannsynlig at turismen vil gjenopptas til nivået fra før pandemien innen et år eller to, heter det i rapporten.

– I de fleste utviklingsland vil tilgang og distribusjon av vaksiner være en begrensende faktor, og viruset fortsetter å spre seg i et urovekkende tempo i India, Brasil og i mange land der turismen er viktig for folks levebrød, som Maldivene og Seychellene. På den andre siden ser det ut til at andre land der turismen er en viktig sektor, som Thailand, Marokko og Barbados, har lyktes godt med å redusere smittespredningen.

Både andelen vaksinerte i landet turistene kommer fra og landet de reiser til vil ha betydning for om og hvor folk begynner å reise, mener forfatterne bak FN-rapporten.

– Det er likevel sannsynlig at turister vil nøle med å reise langt, og vil foretrekke nærmere destinasjoner med høy vaksineringsgrad, mener FN-organisasjonen.

– Reisevirksomheten i Europa og Nord-Amerika vil for eksempel trolig ta seg opp raskere – det begynner allerede denne sommeren – enn i mange utviklingsland, som fortsatt strever med å få nok vaksiner.

– Fra oktober

Lege Gunnar Hasle, som driver Reiseklinikken i Oslo, er derimot blitt mer optimistisk enn han har vært tidligere med tanke på hvor snart reisevirksomheten i verden vil normaliseres igjen. Han er også mer optimistisk enn FN-rapporten.

– Jeg tror reiseaktiviteten vil nærme seg normalen fra oktober i år, sier Hasle til Dagsavisen.

– Det er fordi nesten hele Europa vil ha veldig mange fullvaksinerte da, og vi vil også etter hvert se flere vaksiner i de fattige landene. Det vil sikkert ikke være mulig å reise normalt overalt, men det vil være mulig å reise til eksotiske steder da, sier Hasle.

Lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken i Oslo tror på en normalisering av internasjonal reising allerede fra oktober i år. (Mimsy Møller)

Dagsavisen intervjuet Hasle i november 2020. Da sa han dette:

– Jeg har hele tiden sagt jeg tror reisevirksomheten over hele verden først vil være normal igjen våren 2022. Nå ser det ut til at vaksinene kommer tidligere enn vi trodde var mulig. Men fra det å ha en vaksine som er gjennom all testing til å masseprodusere og distribuere dem, tar det ganske lang tid. Så et reiseliv som innebærer at folk reiser på eksotiske turer og kommer hit for å få reisevaksiner, tror jeg ikke vi har før våren 2022.

Nå mener han at vaksineproduksjonen man har sett de siste månedene tilsier en raskere normalisering.

– Det har gått veldig mye raskere enn jeg trodde det skulle, det er produsert tre milliarder vaksiner på et halvt år. Nå skaleres produksjonen ytterligere opp, og det kommer nye vaksiner, blant annet Novavax, sier Hasle.

Onsdag meldte NRK at Norfund, den norske statens investeringsfond for utviklingsland, går inn med 65 millioner kroner for å støtte produksjon av Janssen-vaksinen i Sør-Afrika, gjennom et samarbeid mellom Verdensbanken og europeiske, statlige investeringsfond. Målet er at 400 millioner doser skal være produsert der innen halvannet år, noe som vil dekke 30 prosent av Afrikas befolkning. Fordelene med Janssen-vaksinen er at den bare trengs i en dose og ikke krever fryseoppbevaring.

[ Når kan vi reise i verden som før igjen? Og bør vi egentlig det? (+) ]

Phuket åpnet opp

Både Afrika, Asia og Latin-Amerika ligger enormt langt etter Europa og USA/Canada i vaksinering. I Afrika er under tre prosent vaksinert så langt med minst en dose. Hasle tror likevel at mange land på disse kontinentene nå etter hvert vil få fullvaksinerte turister fra for eksempel Europa.

– Mange land er helt avhengige av turisme, for eksempel land som Thailand og Kenya. De vil ha et sterkt insitament for å åpne opp for vaksinerte, sier Hasle.

Han mener det vil være trygt for fullvaksinerte å reise til land med få vaksinerte, fordi vaksinene beskytter godt mot smitte og svært godt mot alvorlig sykdom.

– Hvis man selv er vaksinert er det veldig liten risiko for å få covid-19 eller spre smitte, sier Hasle.

Nettopp Hasles eksempel, Thailand, har begynt forsiktig gjenåpning: Denne uka åpnet landet opp den store turistøya Phuket for internasjonale turister – ett år etter at landet stengte grensene for turisme.

Den første utenlandske turisten ankommer Phuket flyplass denne uka, etter at Thailand åpnet opp for fullvaksinerte turister igjen til den populære øya, som en del av en kontrollert gjenåpning. (JORGE SILVA/Reuters)

Om lag 400 internasjonale turister var torsdag ventet til Phuket, men under et svært strengt regime og en nøye planlagt åpning, skriver The Guardian. Phukets befolkning er blitt prioritert for vaksiner slik at minst 70 prosent der har fått minst en dose – i landet for øvrig gjelder det kun ti prosent. Kun fullvaksinerte turister fra land med lav eller middels covid-risiko får komme. De må blant annet avgi en negativ test, bruke munnbind ute, og bo på sertifiserte hoteller der 70 prosent av de ansatte er vaksinert. Myndighetene håper det kan være en modell for trygg gjenåpning ellers i Thailand også.

Thailand hadde nesten 40 millioner utenlandske turister i 2019, men bare 6.7 millioner i 2020, før pandemien satte en stopper. Mange har mistet levebrødet etter det.

Ny dose om et år?

På Reiseklinikken driver Hasle normalt med reisevaksinering. Dette stanset nesten totalt opp i 2020, og Hasle måtte si opp sine ansatte. De siste ukene har han satt Janssen-vaksinen, som i Norge er tatt ut av vaksineprogrammet, men som regjeringen har bestemt kan gis enkelte personer under strenge kriterier. Hasle hadde et stort trykk en periode.

– Det har dabbet veldig av nå. Jeg har avvist omtrent 75 prosent av dem som ville ha den, og kun gitt til personer som er nødt til å reise til høyrisikoland, for eksempel fordi de er piloter og må ha vaksine for å utøve jobben sin, eller personer som har måttet dra til familiemedlemmer i utlandet. Jeg har ikke gitt til personer som bare ønsket å reise til Europa, for eksempel, sier Hasle.

Han regner med ganske normal aktivitet for vanlig reisevaksinering på klinikken fra oktober i år.

– Nå sprer deltavarianten seg, og det kan komme nye mutasjoner. Vil dette kunne ødelegge for gjenåpning av turismen?

– Vi ser at to doser Pfizer eller Moderna virker godt mot alle de kjente variantene, også deltavarianten, og Janssen litt dårligere. Vi må være forberedt på nye mutasjoner, men vaksinene kan redesignes, slik at de virker mot nye varianter. Det er mulig at vi må ta en ny dose vaksine om for eksempel ett år, sier Hasle.

---

Så mange er vaksinert

Prosentandel som har fått minst en dose på de ulike kontinenter:

Nord-Amerika: 43 prosent

43 prosent Europa: 41 prosent

41 prosent Sør-Amerika: 30 prosent

30 prosent Asia: 24 prosent

24 prosent Oceania: 17 prosent

17 prosent Afrika: 2.7 prosent

Kilde: Our World in Data, basert på landenes offisielle tall.

