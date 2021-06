Stoltenberg: – Godt møte med presidenten

Stoltenberg satt i møtet en drøy time før han kom ut og takket Biden for hans Nato-støtte, skriver VG.

– Jeg fullførte akkurat et godt møte med president Biden. Vi tok opp et bredt spekter av temaer: Russland, Kina, global terrorisme, cybertrusler og sikkerhetskonsekvensene av klimaendringer, sier Stoltenberg til avisen og pressekorpset som ventet utenfor Det hvite hus.

Det første møtet mellom Natos generalsekretær og Biden fant sted en uke før Nato-toppmøtet i Brussel 14. juni.

– Flott å møte presidenten bare en uke før vårt svært viktige Nato-toppmøte. Jeg takket ham for hans lederskap og trofaste forpliktelse til vår allianse. I en tid med global konkurranse skal vi ta ambisiøse valg for å styrke Nato inn i det neste tiåret, skriver Stoltenberg på Twitter.

Ny giv

Bidens forgjenger Donald Trump var en uttalt kritiker av Nato og truet flere ganger med å trekke USA ut av alliansen. Biden har på sin side lovet å gjenopprette forholdet.

Bidens talskvinne Jen Psaki sa etter møtet at Biden overfor Stoltenberg «ga uttrykk for sterk forpliktelse overfor å samarbeide tett med allierte for å bygge videre på Natos sju tiår lange suksess med å sikre transatlantisk sikkerhet og demokratiske verdier».

– De to lederne er enige i viktigheten av Nato 2030-initiativet om å tilpasse alliansen for å møte utfordringene fra strategisk konkurranse og transatlantiske trusler, blant dem klimaendringer og nettangrep, sa Psaki.

Stoltenberg møtte også USAs forsvarsminister Lloyd Austin mandag. De diskuterte blant annet uttrekkingen fra Afghanistan, som startet for litt over en måned siden.

Kina

Stoltenberg var den tredje som fikk besøke Biden i Det hvite hus etter at Biden overtok som USAs president i januar.

– Jeg ser på det som et uttrykk for at Biden mener alvor når han sier at han er opptatt av å styrke Nato, sa Stoltenberg til Aftenposten etter møtet.

Russland og Kina var blant temaene. Stoltenberg viste til et Russland hvis aggresjon mot naboer i Vesten øker, og et Kina som investerer mer militært.

Kina var et dominerende tema under møtet.

– Det er ikke lenger mulig å nekte for at Kinas enorme økonomiske og militære styrke har betydning for vår sikkerhet. Nato tar Kinas vekst mye mer alvorlig enn for noen år siden, sa Stoltenberg etterpå.

Men innad i Nato er synet på Kina ulikt, noe Stoltenberg erkjenner.

– Men vi gjør noe vi ikke gjorde før. Til tross for våre ulikheter sitter vi nå rundt samme bord og forsøker å lage et mest mulig samlet svar på hvordan vi skal møte Kina, sier Stoltenberg.

Toppmøte

Kina kommer også til å prege toppmøtet i Brussel i neste uke. Landets raske teknologiske utvikling og internasjonale utbredelse står på agendaen, fortalte Stoltenberg etter møtet med Biden.

– En av Natos virkelige styrker gjennom flere tiår er at vi har vært teknologisk ledende, nær sagt på alle systemer. Den posisjonen er nå utfordret, ikke minst ved at Kina investerer stort i teknologier som kunstig intelligens, autonome systemer, ansiktsgjenkjenning og bruker det i sine våpensystemer, sa Stoltenberg til VG.

Stoltenberg har uttalt at Nato ikke ser på Kina som en motstander. Men han har likevel bekreftet alliansens nye og hardere linje mot Kina.

Nato-sjefen ser fram til å ta imot Biden i Brussel i neste uke.

– Et sterkt Nato er bra for Europa, og det er også bra for USA. Ingen annen stormakt har så mange venner og allierte som USA har i Nato, sier Stoltenberg.

